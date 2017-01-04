Основы композиции

Программа курса

Занятие 1



1. Понятие визуального сообщения. Сообщение вербальное и визуальное.

2. Композиция в изобразительном искусстве.

3. Композиция в фотографии. Правила компоновки.

4. Точка съемки. Построение кадра.

5. Определение границ кадра и выбор формата снимка.

6. Практика: кадрирование и выбор формата кадра.

Занятие 2

1. Различные подходы к построению кадра.

2. Зрительная иерархия в фотографическом изображении.

3. Способы выделения главного в кадре.

4. Тон, линия, цвет в фотографии. Свет в фотографии.

5. Симметрия и асимметрия. Симметрия в искусстве.

6. Симметричные структуры, симметричная композиция.

7. Восходящая и нисходящая диагонали.

8. Практика: построение кадра, выбор точки съемки.

Занятие 3

1. Ритм в кадре. Роль ритма в фотографических изображениях.

2. Линейная композиция. Активные линии в кадре.

3. Особенности восприятия плоского изображения.

4. Зрительные иллюзии и их использование в фотографии.

5. Перспектива в фотографических изображениях. Тональная и линейная перспектива.

6. Основные способы передачи ощущения глубины пространства.

7. Пространство в кадре.

8. Визуальные рифмы и различные подобия в фотографии.

9. Практика: работа с пространством.

Занятие 4

1. Анализ изображения, различные методы отбора.

2. Критерии оценки изображений.

3. Разбор и обсуждение работ слушателей курса.

Стоимость: 5 900 рублей

Преподаватель: Антон Горбачев

Группа: не более 11 человек

Занятий: 4 занятия

Время: 4, 5, 6, 7 января с 15.00 до 18.00

Место: Каланчевская ул., 17

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