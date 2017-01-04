Основы композиции

Программа курса
Занятие 1
1. Понятие визуального сообщения. Сообщение вербальное и визуальное.
2. Композиция в изобразительном искусстве.
3. Композиция в фотографии. Правила компоновки.
4. Точка съемки. Построение кадра.
5. Определение границ кадра и выбор формата снимка.
6. Практика: кадрирование и выбор формата кадра.
Занятие 2
1. Различные подходы к построению кадра.
2. Зрительная иерархия в фотографическом изображении.
3. Способы выделения главного в кадре.
4. Тон, линия, цвет в фотографии. Свет в фотографии.
5. Симметрия и асимметрия. Симметрия в искусстве.
6. Симметричные структуры, симметричная композиция.
7. Восходящая и нисходящая диагонали.
8. Практика: построение кадра, выбор точки съемки.
Занятие 3
1. Ритм в кадре. Роль ритма в фотографических изображениях.
2. Линейная композиция. Активные линии в кадре.
3. Особенности восприятия плоского изображения.
4. Зрительные иллюзии и их использование в фотографии.
5. Перспектива в фотографических изображениях. Тональная и линейная перспектива.
6. Основные способы передачи ощущения глубины пространства.
7. Пространство в кадре.
8. Визуальные рифмы и различные подобия в фотографии.
9. Практика: работа с пространством.
Занятие 4
1. Анализ изображения, различные методы отбора.
2. Критерии оценки изображений.
3. Разбор и обсуждение работ слушателей курса.
Преподаватель: Антон Горбачев
Группа: не более 11 человек
Занятий: 4 занятия
Время: 4, 5, 6, 7 января с 15.00 до 18.00