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Основы композиции

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Цена 5900 руб.



04 января 2017
по
07 января 2017
Вся программа носит практический и игровой характер. Благодаря несложным упражнениям участники курса научатся выражать свои мысли и эмоции при помощи фотографии.
26.12.2016
Антон Горбачев

Программа курса 
Занятие 1 

1. Понятие визуального сообщения. Сообщение вербальное и визуальное.  
2. Композиция в изобразительном искусстве. 
3. Композиция в фотографии. Правила компоновки. 
4. Точка съемки. Построение кадра. 
5. Определение границ кадра и выбор формата снимка. 
6. Практика: кадрирование и выбор формата кадра. 
Занятие 2 
1. Различные подходы к построению кадра. 
2. Зрительная иерархия в фотографическом изображении. 
3. Способы выделения главного в кадре. 
4. Тон, линия, цвет в фотографии. Свет в фотографии. 
5. Симметрия и асимметрия. Симметрия в искусстве. 
6. Симметричные структуры, симметричная композиция. 
7. Восходящая и нисходящая диагонали. 
8. Практика: построение кадра, выбор точки съемки. 
Занятие 3 
1. Ритм в кадре. Роль ритма в фотографических изображениях. 
2. Линейная композиция. Активные линии в кадре. 
3. Особенности восприятия плоского изображения. 
4. Зрительные иллюзии и их использование в фотографии. 
5. Перспектива в фотографических изображениях. Тональная и линейная перспектива. 
6. Основные способы передачи ощущения глубины пространства. 
7. Пространство в кадре. 
8. Визуальные рифмы и различные подобия в фотографии. 
9. Практика: работа с пространством. 
Занятие 4 
1. Анализ изображения, различные методы отбора. 
2. Критерии оценки изображений. 
3. Разбор и обсуждение работ слушателей курса.

 
 
Стоимость: 5 900 рублей

Преподаватель: Антон Горбачев
Группа: не более 11 человек 
Занятий: 4 занятия 
Время: 4, 5, 6, 7 января с 15.00 до 18.00 

Место: Каланчевская ул., 17 



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