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Фотография в путешествии

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Цена 5900 руб.



04 января 2017
по
08 января 2017
Александр Павлов, фотограф и путешественник ведет курс, посвященный travel-фотографии.
26.12.2016
Александр Павлов

Вы познакомитесь с технической стороной travel-фотографии и узнаете: 
- какую технику брать в поездку; 
- как прогнозировать неприятные сюрпризы при съемке и не давать влиять им на результат; 
- как подготовиться к погодным условиям страны, которую вы планируете посетить; 
- как работать с гигабайтами отснятого материала в дороге. 
 

Результат достигается не одной только техникой. Перед погружением в travel-фотографию мы изучим, что представляет из себя это фотографическое направление. Это пригодится для того, чтобы перестать делать сотни похожих друг на друга кадров и начать фокусировать свое внимание на том, что лучше всего передаст атмосферу места на будущем снимке. 
 
Программа курса 

Занятие 1 
Travel-фотография как жанр. Композиция в travel-фотографии. 

Занятие 2 
Техника для travel-фотографии. Экипировка фотографа в путешествии. Основы получения качественных снимков. 

Занятие 3 
Выездное занятие 

Занятие 4 
Разбор работ с преподавателем
 
 
Стоимость: 5 900 рублей
Преподаватель: Александр Павлов
Занятий: 4 занятия 
Время: 4, 5, 6, 8 января с 12.00 до 15.00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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