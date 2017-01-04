Фотография в путешествии

Вы познакомитесь с технической стороной travel-фотографии и узнаете:

- какую технику брать в поездку;

- как прогнозировать неприятные сюрпризы при съемке и не давать влиять им на результат;

- как подготовиться к погодным условиям страны, которую вы планируете посетить;

- как работать с гигабайтами отснятого материала в дороге.





Занятие 1

Travel-фотография как жанр. Композиция в travel-фотографии.



Занятие 2

Техника для travel-фотографии. Экипировка фотографа в путешествии. Основы получения качественных снимков.



Занятие 3

Выездное занятие



Занятие 4

Разбор работ с преподавателем Программа курса Результат достигается не одной только техникой. Перед погружением в travel-фотографию мы изучим, что представляет из себя это фотографическое направление. Это пригодится для того, чтобы перестать делать сотни похожих друг на друга кадров и начать фокусировать свое внимание на том, что лучше всего передаст атмосферу места на будущем снимке.

Стоимость: 5 900 рублей

Преподаватель: Александр Павлов

Занятий: 4 занятия

Время: 4, 5, 6, 8 января с 12.00 до 15.00

Место: Каланчевская ул., 17

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