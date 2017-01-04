Фотография в путешествии

Вы познакомитесь с технической стороной travel-фотографии и узнаете:
- какую технику брать в поездку;
- как прогнозировать неприятные сюрпризы при съемке и не давать влиять им на результат;
- как подготовиться к погодным условиям страны, которую вы планируете посетить;
- как работать с гигабайтами отснятого материала в дороге.
Результат достигается не одной только техникой. Перед погружением в travel-фотографию мы изучим, что представляет из себя это фотографическое направление. Это пригодится для того, чтобы перестать делать сотни похожих друг на друга кадров и начать фокусировать свое внимание на том, что лучше всего передаст атмосферу места на будущем снимке.
Программа курса
Занятие 1
Travel-фотография как жанр. Композиция в travel-фотографии.
Занятие 2
Техника для travel-фотографии. Экипировка фотографа в путешествии. Основы получения качественных снимков.
Занятие 3
Выездное занятие
Занятие 4
Разбор работ с преподавателем
Занятие 1
Travel-фотография как жанр. Композиция в travel-фотографии.
Занятие 2
Техника для travel-фотографии. Экипировка фотографа в путешествии. Основы получения качественных снимков.
Занятие 3
Выездное занятие
Занятие 4
Разбор работ с преподавателем
Стоимость: 5 900 рублей
Преподаватель: Александр Павлов
Занятий: 4 занятия
Время: 4, 5, 6, 8 января с 12.00 до 15.00
Место: Каланчевская ул., 17
Занятий: 4 занятия
Время: 4, 5, 6, 8 января с 12.00 до 15.00
Место: Каланчевская ул., 17
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