Работа со стоками

Программа курса

Занятие 1. Технические особенности стоковой фотографии

Понятие “качественной” стоковой фотографии

Технические требования к фотографиям

RM и RF лицензии

Model и Property релизы

Коммерческая и Editorial фотография

Как пройти экзамен на стоках

Разбор фотографий студентов



На занятие необходимо принести 10 фотографий которые вы хотите загрузить на стоки (внимание уделяется технической стороне снимков).



Занятие 2. Виды стоков и их специфика

Макро и микростоки. Различия в стилистике и подходе

EyeEm и мобильные стоки

Работа с ключевыми словами

Основные жанры стоковой фотографии

Разбор фотографий студентов



На занятие необходимо принести 10 фотографий которые вы хотите загрузить на стоки (внимание уделяется визуальной составляющей снимков).



Занятие 3. Бизнес стокового фотографа

Какие снимки пользуются спросом?

Примеры использования стоковой фотографии

Стоковая фотография как источник заработка

Разбор фотографий студентов



На занятие необходимо принести 10 фотографий которые вы хотите загрузить на стоки (внимание уделяется работе с ключевыми словами и востребованности сюжета).

Стоимость: 5 500 рублей

Преподаватели: Антон Горбачев, Александр Врублевский

Занятий: 3 занятия

Время: 4, 6, 8 января c 11.00 до 14.00

Место: Каланчевская ул., 17

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