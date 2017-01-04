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Работа со стоками

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Цена 5500 руб.



04 января 2017
по
08 января 2017
Совместный курс Антона Горбачева и Александра Врублевского посвящен стоковой фотографии
26.12.2016
Антон Горбачев и Александр Врублевский

Программа курса 
Занятие 1. Технические особенности стоковой фотографии 
Понятие “качественной” стоковой фотографии 
Технические требования к фотографиям 
RM и RF лицензии 
Model и Property релизы 
Коммерческая и Editorial фотография 
Как пройти экзамен на стоках 
Разбор фотографий студентов 

На занятие необходимо принести 10 фотографий которые вы хотите загрузить на стоки (внимание уделяется технической стороне снимков). 

Занятие 2. Виды стоков и их специфика 
Макро и микростоки. Различия в стилистике и подходе 
EyeEm и мобильные стоки 
Работа с ключевыми словами 
Основные жанры стоковой фотографии 
Разбор фотографий студентов 

На занятие необходимо принести 10 фотографий которые вы хотите загрузить на стоки (внимание уделяется визуальной составляющей снимков). 

Занятие 3. Бизнес стокового фотографа 
Какие снимки пользуются спросом? 
Примеры использования стоковой фотографии 
Стоковая фотография как источник заработка 
Разбор фотографий студентов 

На занятие необходимо принести 10 фотографий которые вы хотите загрузить на стоки (внимание уделяется работе с ключевыми словами и востребованности сюжета).

 
 
Стоимость: 5 500 рублей
Преподаватели: Антон Горбачев, Александр Врублевский
Занятий: 3 занятия 
Время: 4, 6, 8 января c 11.00 до 14.00 
Место: Каланчевская ул., 17 



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