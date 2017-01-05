Лекция Крис Кирик «Реклама моды как искусство

Современная мода — это мошенничество! Это надувательство. Особенно в том виде, в котором она существует сегодня. Это блистательный иллюзорный мир эффектного и невероятно красивого обмана. Но, если вы хотите быть причастными к индустрии моды, вам нужно в совершенстве овладеть искусством эстетического обмана — навыками создания такой красоты, которой захотят обладать многие, и за которую будут готовы платить большие деньги. Невзирая на засилие далеко не самого позитивного явления «fast fashion» (быстрая мода), в наше время мы можем наблюдать и абсолютно противоположную тенденцию, которой не было уже давно — это сближение моды и искусства. Достаточно взглянуть на выдающиеся работы мэтров жанра fashion-фотография, чтобы в этом убедиться. Их снимки нередко попадают с журнальных страниц прямиком в ведущие галереи. Более того, сегодня многие fashion-фотографы с мировым именем увлеклись съёмкой концептуальных видео. Зачастую, эти мини-фильмы уже сами по себе являются произведениями искусства. Они регулярно занимают первые места на престижных фестивалях и их показывают в крупнейших мировых музеях искусства. Именно таким работам и будет посвящена лекция «РЕКЛАМА МОДЫ КАК ИСКУССТВО».

Стоимость билета: полный — 430 рублей льготный — 200 рублей (приобретается в кассе Центра фотографии) ветераны Великой Отечественной войны — бесплатно. http://lumiere.ru/events/id-512/

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