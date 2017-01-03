Лекция Дарьи Васильевой «Персонажи и пространство в fashion-фотографии. Взгляд стилиста»

Дарья, на примере отдельных работ, представленных на выставке, расскажет:
- почему это стильно?
- предложит посмотреть в прошлое и узнать об источниках вдохновения авторов;
- объяснит, как проявляются индивидуальность и стиль в эстетике моделей и образов;
- как идеи воплощаются в ритмах, линиях и формах;
- разберет композицию снимков и расскажет как создается настроение.
Лекция адресована широкой публике, интересующейся мировой культурой, историей фотографии, историей и теорией моды, а также фотографам и стилистам, ищущим вдохновение.
Стоимость билета: полный — 430 рублей
льготный — 200 рублей (приобретается в кассе Центра фотографии)
ветераны Великой Отечественной войны — бесплатно.
http://lumiere.ru/events/id-511/
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