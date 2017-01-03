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Лекция Дарьи Васильевой «Персонажи и пространство в fashion-фотографии. Взгляд стилиста»

Главная / События / Лекция Дарьи Васильевой «Персонажи и пространство в fashion-фотографии. Взгляд стилиста»

Цена 430 руб.



03 января 2017
по
03 января 2017
3 января Центр фотографии имени братьев Люмьер приглашает на лекцию стилиста Дарьи Васильевой «Персонажи и пространство в fashion-фотографии. Взгляд стилиста».
25.12.2016
Дарья Васильева

Дарья, на примере отдельных работ, представленных на выставке, расскажет:

  • почему это стильно?
  • предложит посмотреть в прошлое и узнать об источниках вдохновения авторов;
  • объяснит, как проявляются индивидуальность и стиль в эстетике моделей и образов;
  • как идеи воплощаются в ритмах, линиях и формах;
  • разберет композицию снимков и расскажет как создается настроение.

Лекция адресована широкой публике, интересующейся мировой культурой, историей фотографии, историей и теорией моды, а также фотографам и стилистам, ищущим вдохновение.

 

 

Стоимость билета: полный — 430 рублей

льготный — 200 рублей (приобретается в кассе Центра фотографии)

ветераны Великой Отечественной войны — бесплатно.

http://lumiere.ru/events/id-511/




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