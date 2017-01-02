Winter Magic ArtPhoto Classes

Задачи курса: освоить базовые навыки использования фотокамеры, научиться снимать в настраиваемых режимах, с головой погрузиться в творчество, почувствовать цвет и форму, рассказать историю в коллаже, «заморозить» свет и закрепить материал на финальной «фото-вечеринке». В общем, провести время с толком и удовольствием!

Ежедневные встречи и работа в команде способствуют полному погружению в процесс обучения. Место задает обстановку. Занятия предполагают постепенное освоение базовых технических параметров настроек в камере, просмотр фотографий и практические упражнения для закрепления материала. Каждый день сопровождается маленьким домашним заданием. На занятия нам понадобится камера с настраиваемыми режимами съемки, тетрадь, ручка, флеш-карта и отличное настроение»

Об авторе и преподавателе курса:

Мария Быстрова — профессиональный фотограф, автор программ и преподаватель фотографии. Работает в жанрах арт, фэшн, портрет, арт-репортаж.

Запись / вопросы о программе:

+7 (909) 942-65-80

+7 (495) 228-98-78 (доб. 120, Анна)

event@lumiere.ru



Стоимость курса - 7000 рублей

Оплата производится в кассе Центра фотографии им. братьев Люмьер в течение недели после записи на курс.



Возможна оплата с комиссией онлайн

Стоимость курса с комиссией: 7500 рублей

http://lumiere.ru/events/id-498/

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