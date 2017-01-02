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Winter Magic ArtPhoto Classes

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Цена 7000 руб.



02 января 2017
по
06 января 2017
На зимних каникулах Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет недельный курс творческой фотографии для детей Winter Magic ArtPhoto Classes.
25.12.2016
Мария Быстрова

Задачи курса: освоить базовые навыки использования фотокамеры, научиться снимать в настраиваемых режимах, с головой погрузиться в творчество, почувствовать цвет и форму, рассказать историю в коллаже, «заморозить» свет и закрепить материал на финальной «фото-вечеринке». В общем, провести время с толком и удовольствием!

Ежедневные встречи и работа в команде способствуют полному погружению в процесс обучения. Место задает обстановку. Занятия предполагают постепенное освоение базовых технических параметров настроек в камере, просмотр фотографий и практические упражнения для закрепления материала. Каждый день сопровождается маленьким домашним заданием. На занятия нам понадобится камера с настраиваемыми режимами съемки, тетрадь, ручка, флеш-карта и отличное настроение»

Об авторе и преподавателе курса:
Мария Быстрова — профессиональный фотограф, автор программ и преподаватель фотографии. Работает в жанрах арт, фэшн, портрет, арт-репортаж.

Запись / вопросы о программе: 
+7 (909) 942-65-80 
+7 (495) 228-98-78 (доб. 120, Анна) 
event@lumiere.ru 

 


Стоимость курса - 7000 рублей 
Оплата производится в кассе Центра фотографии им. братьев Люмьер в течение недели после записи на курс. 

Возможна оплата с комиссией онлайн 
Стоимость курса с комиссией: 7500 рублей

http://lumiere.ru/events/id-498/




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