Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Лекция Ольгой Ингуразовой «Долгосрочный проект. Личный опыт»

Главная / События / Лекция Ольгой Ингуразовой «Долгосрочный проект. Личный опыт»

Цена 400 руб.



10 декабря 2016
по
10 декабря 2016
10 декабря в Школе визуальных искусств пройдет лекция документального фотографа Ольгой Ингуразовой «Долгосрочный проект. Личный опыт».
04.12.2016
Ольга Ингуразова

Ольга расскажет, как посвятила последние пять лет изучению последствий военных конфликтов и феномену непризнанных государств. Сосредоточится на том, какие проблемы и неожиданные находки поджидают фотографа-фрилансера на примере ее долгосрочного фотопроекта «Шрамы независимости», который именно сейчас, при поддержке европейских и азиатских коллег, постепенно преобразуется в книгу. Книгу, в которой будут собраны истории еë героев, а также её собственная.

 

 

Стоимость участия: 400 р.
Выпускникам Школы визуальных — 300 р., студентам Школы учебного года 2016/2017 – бесплатно.

http://schoolva.ru/2016/olga-ingurazova-dolgosrochnyj-proekt-lichnyj-opyt/




Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте