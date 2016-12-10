Лекция Ольгой Ингуразовой «Долгосрочный проект. Личный опыт»

Ольга расскажет, как посвятила последние пять лет изучению последствий военных конфликтов и феномену непризнанных государств. Сосредоточится на том, какие проблемы и неожиданные находки поджидают фотографа-фрилансера на примере ее долгосрочного фотопроекта «Шрамы независимости», который именно сейчас, при поддержке европейских и азиатских коллег, постепенно преобразуется в книгу. Книгу, в которой будут собраны истории еë героев, а также её собственная.

Стоимость участия: 400 р.

Выпускникам Школы визуальных — 300 р., студентам Школы учебного года 2016/2017 – бесплатно.

http://schoolva.ru/2016/olga-ingurazova-dolgosrochnyj-proekt-lichnyj-opyt/

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