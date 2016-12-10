Мастер-класс «Новогодняя Москва»

Мастер-класс направлен на то, чтобы вы смогли передать всю красоту ночного города.
Во время практических занятий преподаватель расскажет об основах съемки, окажет консультационную и практическую помощь.
Во время практических занятий преподаватель расскажет об основах съемки, окажет консультационную и практическую помощь.
Даже, если Вы новичок, подскажем какие настройки лучше использовать и почему, как лучше скомпоновать кадр, и Вы получите отличные фотографии.
Для участия в мастер-классе по съемке ночного городского пейзажа необходимо иметь:
- ЦФК с наличием ручных настроек экспозиции;
- заряженный аккумулятор;
- штатив, если вы хотите использовать возможности съемки ночных фотографий на все 100%;
- внимание, одеться нужно теплее, чем обычно в это время года, чтобы чувствововть себя комфортно во время фотосъемок.
- ЦФК с наличием ручных настроек экспозиции;
- заряженный аккумулятор;
- штатив, если вы хотите использовать возможности съемки ночных фотографий на все 100%;
- внимание, одеться нужно теплее, чем обычно в это время года, чтобы чувствововть себя комфортно во время фотосъемок.
Стоимость: 2000-2500 рублей
Для постоянных клиентов: 500 рублей
Комментарии /