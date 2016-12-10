Мастер-класс «Новогодняя Москва»

Мастер-класс направлен на то, чтобы вы смогли передать всю красоту ночного города.

Во время практических занятий преподаватель расскажет об основах съемки, окажет консультационную и практическую помощь.

Даже, если Вы новичок, подскажем какие настройки лучше использовать и почему, как лучше скомпоновать кадр, и Вы получите отличные фотографии.

Для участия в мастер-классе по съемке ночного городского пейзажа необходимо иметь:

- ЦФК с наличием ручных настроек экспозиции;

- заряженный аккумулятор;

- штатив, если вы хотите использовать возможности съемки ночных фотографий на все 100%;

- внимание, одеться нужно теплее, чем обычно в это время года, чтобы чувствововть себя комфортно во время фотосъемок.

Стоимость: 2000-2500 рублей

Для постоянных клиентов: 500 рублей

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