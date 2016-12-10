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Мастер-класс «Новогодняя Москва»

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Цена 2500 руб.



10 декабря 2016
по
10 декабря 2016
Занятия пройдет на открытом городском пространстве.
04.12.2016
Руслан Орлов
Мастер-класс направлен на то, чтобы вы смогли передать всю красоту ночного города. 
Во время практических занятий преподаватель расскажет об основах съемки, окажет консультационную и практическую помощь.
 
Даже, если Вы новичок, подскажем какие настройки лучше использовать и почему, как лучше скомпоновать кадр, и Вы получите отличные фотографии.
 
Для участия в мастер-классе по съемке ночного городского пейзажа необходимо иметь: 
- ЦФК с наличием ручных настроек экспозиции; 
- заряженный аккумулятор; 
- штатив, если вы хотите использовать возможности съемки ночных фотографий на все 100%; 
- внимание, одеться нужно теплее, чем обычно в это время года, чтобы чувствововть себя комфортно во время фотосъемок.
 
 
Стоимость: 2000-2500 рублей
Для постоянных клиентов: 500 рублей



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