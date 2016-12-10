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Лекция Маши Данцис «Фотография как „причина“ и фотография как побочный продукт»

Главная / События / Лекция Маши Данцис «Фотография как „причина“ и фотография как побочный продукт»

Цена 150 руб.



10 декабря 2016
по
10 декабря 2016
04.12.2016
Маша Данцис

Фотография, как способ фиксации художественного действия, имеет различную функцию. Backstage фотография — документирует действия, процессы, которые не видит зритель — «за кулисами», «за сценой», «за кадром». Фотография, фиксирующая перформанс в галлерее или музее. Фотография, документирующая художественную акцию в общественном пространстве. Все эти отрасли фотографии несут архивную функцию, не являясь по своей природе документальной фотографией. Эта фотография — документ, но иногда она выигрывает для себя и новое значение. Я расскажу о проектах, присваивающих фотографии такого рода своё отдельное место в истории искусства.

 
 
 
Стоимость: 150 рублей



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