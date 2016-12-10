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Фотопрогулка «Живописный декабрь»

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10 декабря 2016
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10 декабря 2016
Декабрь в Москве почти всегда сумрачен. Однако и этой унылой порой можно сделать красивые фотографии. Предлагаем вам поэкспериментировать — и создать живописные зарисовки городского пространства, несмотря на серость неба и хмурость погоды.
04.12.2016
Евгений Колков

Фотопрогулку возглавит Евгений Колков, основатель Школы фотографии OPEN FOTO. Каждый из вас сможет задать Мастеру вопрос или обратиться к нему за советом — и он непременно подскажет и поможет. И, конечно, фотопрогулка — это не только собственно фотографирование, но и общение с новыми замечательными людьми, так же увлеченными фотографией, как и вы. 

Из получившихся на фотопрогулке снимков каждый из вас сможет впоследствии создать необычные живописные работы при помощи Фотошопа, если возникнет желание попробовать себя в роли художника. 
 
 

Время сбора участников: 13.00. Опоздавшие могут присоединиться в любой момент! Телефон для связи: +7 967 060-60-70. 

Место встречи участников: у дома № 13 по 3-му Крутицкому переулку, возле ст.м. «Пролетарская». 
Продолжительность фотопрогулки: 2 часа. 
Стоимость участия в фотопрогулке: бесплатно.
 
Через несколько дней после фотопрогулки пройдет «разбор полетов» — обсуждение сделанных вами фотографий. Участие в нем также бесплатное.



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