Фотопрогулка «Живописный декабрь»

Фотопрогулку возглавит Евгений Колков, основатель Школы фотографии OPEN FOTO. Каждый из вас сможет задать Мастеру вопрос или обратиться к нему за советом — и он непременно подскажет и поможет. И, конечно, фотопрогулка — это не только собственно фотографирование, но и общение с новыми замечательными людьми, так же увлеченными фотографией, как и вы.
Из получившихся на фотопрогулке снимков каждый из вас сможет впоследствии создать необычные живописные работы при помощи Фотошопа, если возникнет желание попробовать себя в роли художника.
Время сбора участников: 13.00. Опоздавшие могут присоединиться в любой момент! Телефон для связи: +7 967 060-60-70.
Место встречи участников: у дома № 13 по 3-му Крутицкому переулку, возле ст.м. «Пролетарская».
Продолжительность фотопрогулки: 2 часа.
Стоимость участия в фотопрогулке: бесплатно.
Через несколько дней после фотопрогулки пройдет «разбор полетов» — обсуждение сделанных вами фотографий. Участие в нем также бесплатное.
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