Фотопрактикум «Световая кисть: съемка новогодних открыток»

В программе фотопрактикума:

- Введение. Как создавать фотографии с применением «световой кисти»: рассказ Мастера.

- Съемка композиций из новогодних «штучек» с помощью «световой кисти». В процессе съемки Мастер будет давать советы и рекомендации.



Для участия в фотопрактикуме необходимо принести с собой:

фотокамеру, у которой есть мануальный режим съемки;

фонарик; предметы, которые вы хотите увидеть на своей новогодней открытке (елочные игрушки, мишуру, а также, может быть, особенные для вас вещицы) и драпировку для создания композиции, штатив.



Съемка с помощью «световой кисти» — процесс невероятно увлекательный. Добавьте к этому новогодний антураж — и ощущение приближающегося праздника обеспечено!



Начало фотопрактикума: в 19.30.

Продолжительность: 2,5 часа.

Автор и ведущий фотопрактикума: Евгений Колков, основатель Школы фотографии OPEN FOTO.

Место проведения: Школа фотографии OPEN FOTO (м. «Измайловская», ул. 2-я Парковая, 6/8).

Стоимость участия: 1 500 руб.

Количество мест ограничено. На фотопрактикум необходимо записаться.

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