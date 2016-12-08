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Фотопрактикум «Световая кисть: съемка новогодних открыток»

Главная / События / Фотопрактикум «Световая кисть: съемка новогодних открыток»

Цена 1500 руб.



08 декабря 2016
по
08 декабря 2016
04.12.2016
Евгений Колков
В программе фотопрактикума: 
- Введение. Как создавать фотографии с применением «световой кисти»: рассказ Мастера. 
- Съемка композиций из новогодних «штучек» с помощью «световой кисти». В процессе съемки Мастер будет давать советы и рекомендации. 
 
Для участия в фотопрактикуме необходимо принести с собой: 
фотокамеру, у которой есть мануальный режим съемки; 
фонарик; предметы, которые вы хотите увидеть на своей новогодней открытке (елочные игрушки, мишуру, а также, может быть, особенные для вас вещицы) и драпировку для создания композиции, штатив. 
 
Съемка с помощью «световой кисти» — процесс невероятно увлекательный. Добавьте к этому новогодний антураж — и ощущение приближающегося праздника обеспечено! 
 
 

Начало фотопрактикума: в 19.30. 
Продолжительность: 2,5 часа. 
Автор и ведущий фотопрактикума: Евгений Колков, основатель Школы фотографии OPEN FOTO. 
Место проведения: Школа фотографии OPEN FOTO (м. «Измайловская», ул. 2-я Парковая, 6/8). 
Стоимость участия: 1 500 руб. 
Количество мест ограничено. На фотопрактикум необходимо записаться.



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