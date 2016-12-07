Встреча с фотографом National Geographic Виктором Лягушкиным

Постоянный фотограф National Geographic, Nikon Ambassador, победитель международных конкурсов по фотографии, лауреат национальной премии «Подводный мир», автор книг, Виктор Лягушкин расскажет о миссии National Geographic, о структуре журнала, требованиях к материалам, формировании фотоисторий под определенную рубрику - о работе фотографа для National Geographic.
Стоимость: 700 рублей
Преподаватель: Виктор Лягушкин
Занятий: 1 лекция
Время: с 19.00 до 22.00
Место: Хохловский переулок, дом 7-9 с.2, подъезд 4
Занятий: 1 лекция
Время: с 19.00 до 22.00
Место: Хохловский переулок, дом 7-9 с.2, подъезд 4
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