Встреча с фотографом National Geographic Виктором Лягушкиным

отограф продемонстрирует черновую и итоговую съемку 12 проектов, отбор редактора и материал, который вышел в журнале. Слушатели увидят как формируется материал, какими критериями руководствуются редакторы National Geographic при отборе фотографий.

Постоянный фотограф National Geographic, Nikon Ambassador, победитель международных конкурсов по фотографии, лауреат национальной премии «Подводный мир», автор книг, Виктор Лягушкин расскажет о миссии National Geographic, о структуре журнала, требованиях к материалам, формировании фотоисторий под определенную рубрику - о работе фотографа для National Geographic.

Стоимость: 700 рублей

Преподаватель: Виктор Лягушкин

Занятий: 1 лекция

Время: с 19.00 до 22.00

Место: Хохловский переулок, дом 7-9 с.2, подъезд 4

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