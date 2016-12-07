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Встреча с фотографом National Geographic Виктором Лягушкиным

Главная / События / Встреча с фотографом National Geographic Виктором Лягушкиным

Цена 700 руб.



07 декабря 2016
по
07 декабря 2016
Фотограф продемонстрирует черновую и итоговую съемку 12 проектов, отбор редактора и материал, который вышел в журнале. Слушатели увидят как формируется материал, какими критериями руководствуются редакторы National Geographic при отборе фотографий.
04.12.2016
Виктор Лягушкин

Постоянный фотограф National Geographic, Nikon Ambassador, победитель международных конкурсов по фотографии, лауреат национальной премии «Подводный мир», автор книг, Виктор Лягушкин расскажет о миссии National Geographic, о структуре журнала, требованиях к материалам, формировании фотоисторий под определенную рубрику - о работе фотографа для National Geographic.

 
Стоимость: 700 рублей
Преподаватель: Виктор Лягушкин
Занятий: 1 лекция 
Время: с 19.00 до 22.00 
Место: Хохловский переулок, дом 7-9 с.2, подъезд 4 



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