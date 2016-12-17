Практический мастер-класс "ПОСТАНОВОЧНАЯ СТУДИЙНАЯ СЪЕМКА И РЕКЛАМНАЯ РЕТУШЬ"

Мастер-классы «в поле» — известная фишка школы Profile: Илья Нодия, Алексей Довгуля, а теперь еще и Ашот Геворкян — человек, снимающий проекты в своем стиле для известнейших мировых брендов. У вас нет возможности снимать в самых красивых местах нашей планеты? Нет проблем — снимайте в студии, а навыки, которые даст вам Ашот, помогут легко воссоздать любую локацию! У этого фотографа свои методы работы над проектами и свой стиль. На мастер-классе вы будете создавать нетипичное изображение: это не просто ретушь портрета с вмонтированными в изображение деталями, а комплекс навыков по созданию художественной картинки с сюжетом и персонажами на необычной локации. У вашего клиента нет больших бюджетов на рекламу? Обычное дело! Вооружитесь навыками Ашота Геворкяна — и вы сможете добиться превосходного результата даже при таких ограничениях.



Мастер-класс будет полезен и для фотографов, и для ретушеров от любительского до серьезного профессионального уровня. По ходу занятия будет показана и разобрана большая коллекция мировых ретушеров и рекламных фотографов, чьи методы заслуживают внимания. Разберем композицию, цвет, свет, персонажи и сюжеты. Предстоит освоить довольно большой объем новых знаний, так как этот жанр съемки довольно сложен. Но вся информация подается простым и понятным языком без углубления в сложные алгоритмы для экономии времени и повышения продуктивности. Мастер-класс для наилучшего эффекта разделен на два дня: съемочный день и день продакшена до финализации проекта. По ходу занятия будет возможность вовлечения в творческий процесс и возможность почувствовать себя частью проекта. В окончании второго дня преподаватель ответит на ваши вопросы.

Стоимость: 2000 рублей

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