Зарегистрироваться / или
Почта:

Пароль:

Запомнить меня
Напомнить пароль

Практический мастер-класс "ПОСТАНОВОЧНАЯ СТУДИЙНАЯ СЪЕМКА И РЕКЛАМНАЯ РЕТУШЬ"

Главная / События / Практический мастер-класс "ПОСТАНОВОЧНАЯ СТУДИЙНАЯ СЪЕМКА И РЕКЛАМНАЯ РЕТУШЬ"

Цена 2000 руб.



17 декабря 2016
по
18 декабря 2016
Двухдневный практический мастер-класс, на котором будет создан постановочный фотопроект и отработан сложный рекламный пост-продакшен.
04.12.2016
Ашот Геворкян

Мастер-классы «в поле» — известная фишка школы Profile: Илья Нодия, Алексей Довгуля, а теперь еще и Ашот Геворкян — человек, снимающий проекты в своем стиле для известнейших мировых брендов. У вас нет возможности снимать в самых красивых местах нашей планеты? Нет проблем — снимайте в студии, а навыки, которые даст вам Ашот, помогут легко воссоздать любую локацию! У этого фотографа свои методы работы над проектами и свой стиль. На мастер-классе вы будете создавать нетипичное изображение: это не просто ретушь портрета с вмонтированными в изображение деталями, а комплекс навыков по созданию художественной картинки с сюжетом и персонажами на необычной локации. У вашего клиента нет больших бюджетов на рекламу? Обычное дело! Вооружитесь навыками Ашота Геворкяна — и вы сможете добиться превосходного результата даже при таких ограничениях. 

  
Мастер-класс будет полезен и для фотографов, и для ретушеров от любительского до серьезного профессионального уровня. По ходу занятия будет показана и разобрана большая коллекция мировых ретушеров и рекламных фотографов, чьи методы заслуживают внимания. Разберем композицию, цвет, свет, персонажи и сюжеты. Предстоит освоить довольно большой объем новых знаний, так как этот жанр съемки довольно сложен. Но вся информация подается простым и понятным языком без углубления в сложные алгоритмы для экономии времени и повышения продуктивности. Мастер-класс для наилучшего эффекта разделен на два дня: съемочный день и день продакшена до финализации проекта. По ходу занятия будет возможность вовлечения в творческий процесс и возможность почувствовать себя частью проекта. В окончании второго дня преподаватель ответит на ваши вопросы.
 
 
Стоимость: 2000 рублей



Комментарии /
Дополнительно /
Еще никто не нажал "Мне нравится" :(
Будьте первым: Войдите или зарегистрируйтесь
Зарегистрироваться
О проекте
Забыли пароль?
Copyright © 2011 Photonews
Наш RSS
Пользовательское соглашение
Реклама на сайте
Контакты
Вконтакте