ОБЗОРНОЕ ЗАНЯТИЕ КУРСА ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

Обзорное занятие курса — стартовая площадка для осознания уровня своих навыков, особенно в том случае, если они уже есть. Преподаватель поможет определиться с ожиданиями и понять актуальность фундаментальной подготовки для себя лично. Если же навыков нет совсем — обзорное занятие станет первым настоящим практическим опытом, где также будет возможность получить ответы на любые сопутствующие вопросы. Плюс оно изначально построено таким образом, что охватывает большинство стандартных вопросов «новичков»: от вопросов выбора техники до оценки конечного изображения — технического совершенства кадра, творческих критериев и т. д. На обзоре преподаватель бегло пройдется по всем тринадцати темам большого курса, стараясь выбрать в каждой наиболее популярные или интересные вопросы. Будет нескучно и очень познавательно!

Участие бесплатно.

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