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Онлайн мастер-класс "ОБРАБОТКА В ADOBE LIGHTROOM: ТОЛЬКО ПРАКТИКА"

Главная / События / Онлайн мастер-класс "ОБРАБОТКА В ADOBE LIGHTROOM: ТОЛЬКО ПРАКТИКА"

Цена 1100 руб.



19 декабря 2016
по
19 декабря 2016
Это три часа практики обработки фотографий в Adobe Lightroom с Дмитрием Шатровым.
04.12.2016
Дмитрий Шатров

Adobe Lightroom — это уникальная среда обработки отснятого материала с лучшим на сегодняшний день каталогизатором и организатором рабочего процесса, интуитивно понятным интерфейсом и логикой работы, построенной на движке ACR (Adobe Camera Raw). Если вы планируете освоить или уже работаете в Adobe Lightroom, мы предлагаем отличную возможность наглядно оценить практические приемы его использования на этом уникальном онлайн мастер-классе. 

Мы не будем разбирать базовый инструментарий и теоретические выкладки, а сразу же погрузимся в обработку с подробным пояснением каждого применяемого шага. Кроме того, учащиеся смогут посмотреть обработку на собственных, «живых» примерах

Преподаватель постарается максимально охватить весь спектр съемочных жанров, а потому на занятии будут разбираться не все присланные снимки, а только те, которые будут наиболее интересны для рассказа и обработки. По окончании класса всем участникам будут высланы разбираемые в течение занятия примеры, записанные в виде DNG-файлов с пошаговой историей обработки (Adobe Lightroom Snapshots), таким образом каждый сможет проанализировать их обработку самостоятельно и на собственном компьютере.

 
 
Стоимость: 1100 рублей



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