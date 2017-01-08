НАКАМЕРНАЯ ВСПЫШКА

ПЛЮСЫ

- Возможность за короткое время расширить свои креативные возможности при съемке репортажа и постановочного портрета как в помещении, так и на улице.

- Творческий подход при работе с накамерной вспышкой.

- Особенности работы с ассистентом при постановочной съемке со вспышкой.

- Разбор ошибок на практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ

- Вы познакомитесь с возможностью синхронизации нескольких накамерных вспышек в помещении и на улице при дневном освещении в ручном и автоматическом режиме.

- Вы своите режимы работы, доступные вашей вспышке.

- Вы научитесь работать с прямым и отраженным светом вспышки.

- Вы узнаете способы работы при совмещении дневного освещения, освещения ламп накаливания, энергосберегающих ламп и вспышки.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

- Умение снимать в ручном режиме.

- Наличие зеркальной камеры/ беззеркальной камеры со сменной оптикой или компактной камеры обладающими соединением со вспышкой типа «горячий башмак».

- Наличие накамерной вспышки.

- 8 часов вашего времени (тренинг состоит из 3 частей с перерывами по 30 минут)



Стоимость: 5 000 рублей

Место проведения: 2-ой Рощинский проезд, д. 8, ст.м. Ленинский проспект. Телефон: +7(495) 225-99-34 https://www.photoacademy.ru/obuchenie/fototreningi/nakamernaya_vspyshka/

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