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НАКАМЕРНАЯ ВСПЫШКА

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Цена 5000 руб.



08 января 2017
по
08 января 2017
8 января в Академии фотографии пройдет мастер-класс Николая Самары: "Накамерная вспышка"
04.12.2016
Николай Самара

ПЛЮСЫ 
- Возможность за короткое время расширить свои креативные возможности при съемке репортажа и постановочного портрета как в помещении, так и на улице. 
- Творческий подход при работе с накамерной вспышкой. 
- Особенности работы с ассистентом при постановочной съемке со вспышкой. 
- Разбор ошибок на практике.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
- Вы познакомитесь с возможностью синхронизации нескольких накамерных вспышек в помещении и на улице при дневном освещении в ручном и автоматическом режиме. 
- Вы своите режимы работы, доступные вашей вспышке. 
- Вы научитесь работать с прямым и отраженным светом вспышки. 
- Вы узнаете способы работы при совмещении дневного освещения, освещения ламп накаливания, энергосберегающих ламп и вспышки.
 
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ 
- Умение снимать в ручном режиме. 
- Наличие зеркальной камеры/ беззеркальной камеры со сменной оптикой или компактной камеры обладающими соединением со вспышкой типа «горячий башмак». 
- Наличие накамерной вспышки. 
- 8 часов вашего времени (тренинг состоит из 3 частей с перерывами по 30 минут) 
 
 
Стоимость: 5 000 рублей

Место проведения: 2-ой Рощинский проезд, д. 8, ст.м. Ленинский проспект. 

Телефон:  +7(495) 225-99-34



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