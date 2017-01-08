НАКАМЕРНАЯ ВСПЫШКА

ПЛЮСЫ
- Возможность за короткое время расширить свои креативные возможности при съемке репортажа и постановочного портрета как в помещении, так и на улице.
- Творческий подход при работе с накамерной вспышкой.
- Особенности работы с ассистентом при постановочной съемке со вспышкой.
- Разбор ошибок на практике.
РЕЗУЛЬТАТЫ
- Вы познакомитесь с возможностью синхронизации нескольких накамерных вспышек в помещении и на улице при дневном освещении в ручном и автоматическом режиме.
- Вы своите режимы работы, доступные вашей вспышке.
- Вы научитесь работать с прямым и отраженным светом вспышки.
- Вы узнаете способы работы при совмещении дневного освещения, освещения ламп накаливания, энергосберегающих ламп и вспышки.
- Вы познакомитесь с возможностью синхронизации нескольких накамерных вспышек в помещении и на улице при дневном освещении в ручном и автоматическом режиме.
- Вы своите режимы работы, доступные вашей вспышке.
- Вы научитесь работать с прямым и отраженным светом вспышки.
- Вы узнаете способы работы при совмещении дневного освещения, освещения ламп накаливания, энергосберегающих ламп и вспышки.
ВАМ ПОНАДОБИТСЯ
- Умение снимать в ручном режиме.
- Наличие зеркальной камеры/ беззеркальной камеры со сменной оптикой или компактной камеры обладающими соединением со вспышкой типа «горячий башмак».
- Наличие накамерной вспышки.
- 8 часов вашего времени (тренинг состоит из 3 частей с перерывами по 30 минут)
- Наличие зеркальной камеры/ беззеркальной камеры со сменной оптикой или компактной камеры обладающими соединением со вспышкой типа «горячий башмак».
- Наличие накамерной вспышки.
- 8 часов вашего времени (тренинг состоит из 3 частей с перерывами по 30 минут)
Стоимость: 5 000 рублей
Место проведения: 2-ой Рощинский проезд, д. 8, ст.м. Ленинский проспект.
Телефон: +7(495) 225-99-34
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