Свет в фотостудии. Урок 1

ногие начинающие фотографы делают свои первые шаги с помощь фотографий в естественных условиях. Здесь природа сама расставляет акценты, выставляет свет, а фотографу остается лишь увидеть картинку и словить момент.

В студийный работах таких «подсказок» мало. Необходимо самостоятельно продумывать образ, расставлять объекты и выставлять свет. При этом оборудование фотостудий может отличаться по мощности, количеству и световым эффектами. В этой статье мы хотим рассказать о некоторых особенностях расстановки света в фотостудии и его использовании.

Почти любая фотостудия имеет в своем арсенале белый фон. Он позволяет делать портретные и предметные фотографии. Это самый распространенный вид работы фотографов: фото для документов, фотокаталоги для интренет-магазинов, рекламные работы и т.д. При этом, чтобы получить изображение на чистом белом фоне не достаточного просто цвета самого фона. Без правильного освещения он получится с серым оттенком. Для этого фотографы используют дополнительный источник света для фона - софт-бокс (лайт-бокс), дающий мягкий рассеивающий свет. И для того, чтобы на фотографии фон казался чисто белым, необходимо его засветить – сделать освещение фона немного ярче освещения самого объекта.

Однако во время профессиональной работы используются более сложные правила расстановки света в фотостудии. Основным показателем здесь является экспозиция – количество света, получаемого светочувствительным элементом; иными словами - насколько кадр наполнен светом. Экспозицию можно изменять с помощью выдержки и диафрагмы объектива. При этом определить «на глаз» правильность расстановки осветительных приборов в студии, подобрать необходимую выдержку и раскрытие диафрагмы очень сложно. Тем более что понятие «правильной экспозиции» для каждого кадра будет свое. В таких случаях профессионалы доверяют свои измерения экпонометру или флэшметру – специальной измерительной технике, позволяющей правильно выставить диафрагму и выдержку, определить яркость, контраст для каждой отдельной фотографии.

Перед началом фотосессии необходимо заранее продумать схему расстановки осветительных приборов, высоту их расположения и возможные фильтры. Далее пошагово выставляются все необходимые осветительные приборы:

Рисующий свет – это основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название. В англоязычном мире этот свет называют «key light», т.е. ключевой свет. Источник рисующего света обычно бывает один, и он самый мощный по сравнению с остальными. В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.

Заполняющий свет – свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.

Моделирующий свет применяется для создания акцентов (подчеркивания бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.

Контровой свет (его еще называют контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки контуров фигуры. В классической портретной съемке контровой свет направляют либо сзади, либо сзади под углом (из-за плеча). Схемы с использованием контрового света – наиболее красивые. Контровая подсветка эффектно смотрится в мужских портретах, а также интересно смотрится для подсветки пышной прически у девушек. Кстати, именно благодаря контровому свету снимки, сделанные на закате, кажутся такими волшебными!

Фоновый свет – как можно догадаться из названия, он используется для подсветки фона. Дело в том, что из-за расстояния между фоном и моделью при использовании, например, одного источника освещения, фон оказывается затемненным. Это не значит, что его обязательно нужно подсвечивать, иногда фоновый свет не используют именно для создания такого эффекта глубины пространства. Свет на фон направляют либо точечно (создают световое пятно сзади модели), либо равномерно (одинаково освещают всю поверхность фона), либо создают мягкий градиентный переход.

Иногда фотографы использую Выравнивающий свет, он нужен для равновесия Рисующему и по яркости находится между Заполняющим и Рисующим.

Конечно же, одновременное использование всех типов освещения в студии нецелесообразно и зачастую приводит к откровенной каше на фотоснимке. На практике бывает вполне достаточно использование схем с одним, двумя или тремя источниками освещения, которые с успехом позволяют выполнить все творческие задачи.

На следующих уроках мы рассмотрим различные схемы освещения, начиная от самой простой, но при этом одной из самых эффектных схем, схемы с одним источником освещения, до сложных, которые позволяют правильно фотографировать обнаженное тело и многофигурные композиции.

Комментарии /