Leica без костылей

Да, 10 июля этого года компания Leica Camera AG выпустила одноименный аппарат Leica TL2, который пришел на замену версии TL. Камера располагает высококачественной алюминиевой «тушкой» с L-байонетом, высокопроизводительной APS-C-матрицей, обладающей разрешением 24 Мпикс, а также серийной съемкой со скоростью до 20 кадров/с. К слову сказать, стоимость этой камеры - около 2000 евро, что делает ее на сегодняшний день самой дорогой камерой с APS матрицей. Для фотографов, никогда не державших это "чудо фотографического гения" в руках напомним, что видоискателя у этой модели нет, а все необходимые подготовительные перед съемкой операции необходимо производить на экране устройства. То есть, на выходе мы имеем управление а-ля "смартфон-вариант". Для фотографов со стажем, которые привыкли работать, глядя в видоискатель, Leica рекомендует использование внешнего электронного видоискателя Leica Visoflex Typ 020, который крепится на "горячий башмак" камеры.

Своей, откидывающейся фотовспышки камера не имеет, поэтому полноценному фунционированию внешнего устройства ничего не мешает. До сих пор недостатками такой обоюдовыгодной связки были лишь цена видоискателя (его надо было приобретать отдельно) и отсутствие возможности фокусировки при работе с ним. Беда появилась откуда не ждали. Через две недели после начала продаж новой камеры, немногочисленные покупатели стали возвращать неработающие камеры в магазины. Устройства переставали работать от слова "совсем". Операционная система (прошивка) фотокамеры зависала наглухо. Причиной стал внешний видоискатель Visoflex, рекомендованный производителем.

«При использовании Leica TL2 в сочетании с внешним электронным видоискателем Visoflex может произойти критический сбой в работе камеры», - написали Leica всем представителям розничной торговли, - «при возникновении проблемы использование камеры становится невозможным. Само собой разумеется, что Leica Camera делает всё возможное, чтобы найти решение. Для того, чтобы свести риск к минимуму мы просим Вас прекратить все продажи Leica TL2 до дальнейшего уведомления».

Компания-производитель также поручила продавцам принимать уже проданные Leica TL2 и возвращать полную стоимость камеры. «Мы определили причину сбоя при использовании TL2 в сочетании с электронным видоискателем Visoflex», - пишет Leica. «Весьма вероятно, что проблема может быть решена с помощью обновления программного обеспечения. Для того, чтобы избежать каких-либо рисков, новая прошивка будет испытана в кратчайшие сроки. Как только испытания будут успешно завершены, мы сообщим вам об этом».

Конкретные сроки выхода новой версии прошивки компания не сообщает, успокаивая своих покупателей общими фразами: "Мы доверяем нашим клиентам, и наши продукты чрезвычайно важны для нас, и мы глубоко сожалеем об этой ситуации. Вы можете положиться на Leica Camera, которая сделает все возможное, чтобы решить эту проблему как можно скорее".

P.S. Кстати, на прошлой неделе Leica уже выпустила новую прошивку (версия 1.9.4.0) для другой своей камеры M10, которая корректирует ошибку из ПО версии 1.7.4.0, из-за которой в некоторых случаях камера делала полностью черные снимки на коротких экспозициях. Кроме того, была добавлена совместимость с рядом SD-карт. Компания также сообщила владельцам M10, что при проблемах с SD-картами, следует использовать карты со скоростью не менее 80 МБ/с.

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