Пейзажная фотография. Урок 5-й

Создание панорамы

Получается очень красивый снимок; когда вы объединяете пять или шесть пейзажных фотографий в одно длинное изображение. Это позволяет как нельзя точнее передать впечатление от того вида, который открывался взору фотографа.

Однако когда нужно создать панорамное изображение, то эта задача может оказаться очень простой, а может и быть настоящим кошмаром. Все зависит от того, как вы сфотографировали панораму. Если сделать фотографии правильно, то Photoshop объединит их в одну панораму при минимальных усилиях со стороны пользователя. Если же сфотографировать панораму неправильно, то придется потратить много часов, чтобы объединить отдельные снимки в одно панорамное изображение, a Photoshop будет ставить палки в колеса при выполнении каждого действия.

Несмотря на то, что описание занимает несколько страниц, создавать панорамные изображения совсем не сложно — достаточно следовать правилам, которые позволят собрать воедино отдельные фотографии с помощью Photoshop.

Рассмотрим эти правила:

1. Фотографируйте со штатива. В противном случае создание панорамы обойдется очень дорого.

2. Делайте фотографии при вертикальном положении фотоаппарата (портретные фотографии), а не в горизонтальном положении (пейзажные фотографии). Да, потребуется большее количество фотографий для съемки одной и той же области, но эти дополнительные усилия уменьшат несовпадение отдельных фотографий и вы получите более красивую панораму.

3. Переключите баланс белого в вашем фотоаппарате в режим Облачно (Cloudy). Если оставить выбранным режим Автоматический (Auto), то баланс белого может изменяться для отдельных изображений, что очень плохо.

4. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы фотоаппарат выполнил замер экспозиции, затем загляните в видоискатель и запишите значения диафрагмы и выдержки. Переключите фотоаппарат в режим ручной съемки и задайте записанные значения диафрагмы и выдержки. Если этого не сделать и использовать автоматический режим экспозиции, то значения экспозиции могут оказаться разными на отдельных кадрах, что сведет вас с ума при работе в Photoshop.

5. Поскольку фокус устанавливается на первом сегменте панорамы, отключите автоматическую фокусировку для вашего объектива. Благодаря этому фокус не будет потерян при съемке разных сегментов панорамы.

6. До того как сфотографировать первый сегмент панорамы, сфотографируйте один пальца. Таким образом вы будете знать, что дальше начинаются фотографии панорамы. Сфотографируйте два пальца после последней фотографии панорамы. Можете придумать свои комбинации, если это вам удобнее.

7. При съемке каждого сегмента панорамы захватывайте 20-25% области, попавшей в кадр на предыдущей фотографии. То есть захватите 1/4 первой фотографии при создании второго сегмента панорамы. Каждый сегмент должен перекрываться с предыдущим как минимум на 20%, чтобы у программы Photoshop не возникло трудностей с объединением этих фотографий в единое изображение. Это очень важно.

8. Фотографируйте быстро. Особенно если на ваш пейзаж надвигаются облака. Что-то может измениться (освещение, облачность и т.д.) на вашей панораме, что приведет к полной неразберихе.

9. Используйте спусковой тросик или автоспуск. Это позволяет избежать малейшего смещения камеры при съемке каждого сегмента панорамы. Нет ничего хуже, когда один из сегментов панорамы оказывается размытым.

Далее

1.Запустите программу Photoshop и откройте все изображения сегментов панорамы (т.е. все фотографии панорамы должны быть открыты одновременно).

2.Перейдите в меню File (Файл) и воспользуйтесь командой Automate-Photomerge (Автоматизация-Слияние фотографий).

3.В открывшемся диалоговом окне из раскрывающегося меню Use (Использовать) выберите значение Open Files (Открыть файлы). Убедитесь в том, что установлен флажок Attempt to Automatically Arrange Source (Попытаться автоматически упорядочить исходные изображения) и щелкните на кнопке ОК (Да).

4.После того как откроется основное окно Photoshop, фотографии будут объединены в единую панораму (качество которой зависит от выполнения рекомендаций, приведенных на предыдущих страницах). Если вы обнаружите просвет между двумя сегментами панорамы, все равно щелкните на кнопке ОК (Да). Есть хорошие шансы, что этот просвет исчезнет на финальном изображении. В противном случае придется воспользоваться инструментом Clone Stamp (Штамп), чтобы удалить просвет. Используя инструмент Clone Stamp (Штамп), нажмите и удерживайте клавишу <Alt> (<Option>) и щелкните на области неба, которая находится рядом с просветом. Затем выберите кисть с мягкими краями и зарисуйте просвет.

Это были первые уроки пейзажной фотографии. Конечно, невозможно за несколько коротких лекций рассказать о всех тонкостях этого вида фотоискусства. Мы еще не раз вернемся к этой теме и не раз расскажем о тонкостях и секретах пейзажной фотографии, но базовые знания, которые вы получили у нас на этих уроках, уже дадут вам возможность понимать, как правильно фотографировать и как в итоге получать хорошие фотографии. А чтобы долго не ждать - вот вам первый секрет съемки пейзажной панорамы.

Комментарии /