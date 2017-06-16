Пейзажная фотография. Урок 3-й

Кто-то этим летом будет фотографировать море, кто-то - поле, ну, а кто-то и лес.

Совет по фотографированию леса

Хотите отличный совет по поводу того, как фотографировать лес? Не фотографируйте землю. Земля в лесу часто не слишком привлекательна (упавшие ветки, гнилые листья — все это не добавляет эстетики), вот почему многие профессиональные фотографы не снимают землю — она слишком контрастирует с красотой деревьев. Конечно, если лесной настил выглядит нормально, его можно добавить в кадр, если же нет — лучше сберечь кадр. И еще один совет. Лучше фотографировать в лесу в пасмурные дни, поскольку очень трудно сделать лесной снимок при ярком солнце. Впрочем, из этого правила есть одно исключение: если в солнечный день в лесу стоит туман, то солнечные лучи, пробивающиеся сквозь дымку, могут оказаться очень впечатляющими.

Линия горизонта

Ответ на вопрос "Где должна быть линия горизонта?" достаточно прост. Не повторяйте ошибок любителей и не размещайте линию горизонта строго по центру фотографии, иначе ваши пейзажи всегда будут похожи на снимки поляроидом. Сначала решите для себя, на чем хотите акцентировать внимание: на земле или на небе. Если небо выглядит прекрасно, сделайте так, чтобы линия горизонта оказалась в нижней трети фотографии (акцент на небе).

Если земля или вода выглядят интереснее, то линия горизонта должна быть в верхней трети фотографии. Самое главное, любой из этих методов позволит придать фотографии больше глубины и колорита.

Скучное небо? Меняем правила

Если при съемке пейзажа на небе нет ничего интересного, можно отказаться от правила одной трети и оставить в кадре минимально необходимую часть неба.

Захватите 7/8 земли или воды и только 1/8 часть неба. В результате внимание зрителей привлечет более интересный передний план.

Следующий урок мы проведем с вами в горах. Наверняка этим летом кто-то отправится туда в трудное, но такое интересное путешествие. Впереди вас ждут несколько советов, как оставить себе на память об этом не только впечатления, но и хорошие фотографии. А пока:

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