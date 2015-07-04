Пейзажная фотография. Урок 2-й

Когда в следующий раз купите журнал о путешествиях с прекрасными пейзажами или будете изучать работы мастеров цифровой пейзажной фотографии, обратите внимание на снимки с бескрайними просторами. Вы обнаружите, что практически на каждой из фотографий присутствуют три элемента. Первый из них — это передний план. Например, если на фотографии заката солнце садится в море, то изображение начинается не с водной глади, а на берегу. Берег становится передним планом.

Вторым элементом является основной объект съемки. В случае фотографии заката это может быть море, в котором отражается заходящее солнце, или само солнце. Последним, третьим элементом является задний план. На фотографии заката это небо и облака. Для создания впечатляющей пейзажной фотографии нужны все три элемента. При следующей съемке спросите самого себя: "Что выбрать в качестве переднего плана?" Этот нюанс фотографы- любители забывают чаще всего. Всегда помните о трех элементах пейзажа, и вы сумеете передать его красоту и масштабность.

Еще один довод в пользу фотографирования на рассвете

Дополнительным преимуществом фотографирования на рассвете (а не на закате) является то, что вода в озере, реке, море и т.п. будет более спокойной, поскольку всегда менее ветрено по утрам, чем в конце дня. Поэтому если вы хотите получить зеркальное отражение на водной глади озера, то лучше делать снимок ранним утром, а не поздним вечером.

Съемка водопадов

Хотите получить изображение шелковых струй водопада или ручья, как у профессионалов? Секрет в том, чтобы оставить затвор объектива открытым по крайней мере на одну-две секунды. Вода будет литься, а все остальное (камни и деревья возле водопада или ручья) останется без изменений. Порядок действий таков: выберите режим приоритета выдержки (установите значение S ИЛИ Тv на дисковом переключателе) и задайте значение выдержки, равное одной или двум секундам. Даже при съемке в пасмурный день открытый на несколько секунд затвор пропустит достаточно большое количество света, и вы получите полностью засвеченное изображение. Вот почему профессиональные фотографы делают снимки водопадов на рассвете или сразу после заката, когда света намного меньше.

Кроме того, они используют фильтр нейтральной плотности. Это специальный фильтр, который накручивается на объектив и уменьшает количество света, попадающего в фотоаппарат. При таких условиях можно оставить затвор открытым на несколько секунд. Через объектив проходит так мало света, что вы получаете четко сфокусированную фотографию, на которой заснят плавный поток воды. Если у вас нет такого фильтра, однако интересующий вас водопад или ручей находится глубоко в лесу (т.е. скрыт в густой тени), то аналогичного эффекта можно добиться с помощью несложного приема. Установите фотоаппарат на штатив, задайте режим приоритета диафрагмы и выберите наибольшее из доступных значений диафрагмы (очевидно, f/22 или f/36). Затвор объектива останется открытым дольше, чем обычно (в густой тени это не страшно), и вы получите тот же эффект "шелковистого" потока воды. Используйте поляризационный фильтр При съемке водопадов вместо фильтра нейтральной плотности можно использовать поляризационный фильтр. Это позволяет, во-первых, удалить отражения в водопаде и на камнях, а во-вторых, уменьшить количество света, попадающего в объектив, что дает возможность использовать большие значения выдержки. При высоких значениях выдержки эффект "шелковой струи" усиливается, поэтому попробуйте разные значения (4,6,10 с и т.д.) и посмотрите, какое из них позволит получить наилучший результат. Продолжение темы уроков мастерства пейзажной съемки смотрите на нашем портале позже, а пока: Перемена

Комментарии /