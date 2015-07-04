Пейзажная фотография. Урок 2-й

Когда в следующий раз купите журнал о путешествиях с прекрасными пейзажами или будете изучать работы мастеров цифровой пейзажной фотографии, обратите внимание на снимки с бескрайними просторами. Вы обнаружите, что практически на каждой из фотографий присутствуют три элемента. Первый из них — это передний план. Например, если на фотографии заката солнце садится в море, то изображение начинается не с водной глади, а на берегу. Берег становится передним планом.
Вторым элементом является основной объект съемки. В случае фотографии заката это может быть море, в котором отражается заходящее солнце, или само солнце. Последним, третьим элементом является задний план. На фотографии заката это небо и облака. Для создания впечатляющей пейзажной фотографии нужны все три элемента. При следующей съемке спросите самого себя: "Что выбрать в качестве переднего плана?" Этот нюанс фотографы- любители забывают чаще всего. Всегда помните о трех элементах пейзажа, и вы сумеете передать его красоту и масштабность.
Еще один довод в пользу фотографирования на рассвете
Дополнительным преимуществом фотографирования на рассвете (а не на закате) является то, что вода в озере, реке, море и т.п. будет более спокойной, поскольку всегда менее ветрено по утрам, чем в конце дня. Поэтому если вы хотите получить зеркальное отражение на водной глади озера, то лучше делать снимок ранним утром, а не поздним вечером.
Кроме того, они используют фильтр нейтральной плотности. Это специальный фильтр, который накручивается на объектив и уменьшает количество света, попадающего в фотоаппарат. При таких условиях можно оставить затвор открытым на несколько секунд. Через объектив проходит так мало света, что вы получаете четко сфокусированную фотографию, на которой заснят плавный поток воды. Если у вас нет такого фильтра, однако интересующий вас водопад или ручей находится глубоко в лесу (т.е. скрыт в густой тени), то аналогичного эффекта можно добиться с помощью несложного приема. Установите фотоаппарат на штатив, задайте режим приоритета диафрагмы и выберите наибольшее из доступных значений диафрагмы (очевидно, f/22 или f/36). Затвор объектива останется открытым дольше, чем обычно (в густой тени это не страшно), и вы получите тот же эффект "шелковистого" потока воды.
Используйте поляризационный фильтр
При съемке водопадов вместо фильтра нейтральной плотности можно использовать поляризационный фильтр. Это позволяет, во-первых, удалить отражения в водопаде и на камнях, а во-вторых, уменьшить количество света, попадающего в объектив, что дает возможность использовать большие значения выдержки. При высоких значениях выдержки эффект "шелковой струи" усиливается, поэтому попробуйте разные значения (4,6,10 с и т.д.) и посмотрите, какое из них позволит получить наилучший результат.
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