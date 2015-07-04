Пейзажная фотография. Урок 1-й

Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате. Почему только два раза в день? Таково правило. Дело в том, что только на рассвете и на закате можно застать мягкий теплый свет и легкие тени, которые позволяют получить освещение профессионального качества для съемки пейзажей.
Штатив — ваш лучший друг
Теперь вы знаете расписание профессионального фотографа-пейзажиста: нужно вставать перед рассветом и пропускать практически каждый ужин. Если с этим у вас нет проблем, то пришло время раскрыть еще один важный секрет: поскольку вы будете фотографировать в условиях слабого освещения, то всегда нужно использовать штатив. Каждый день. Постоянно. В пейзажной съемке не бывает снимков, выполненных без штатива. Я должен предупредить, что однажды утром вы обязательно увидите рядом с собой дилетанта, делающего те же снимки, что и вы, но без штатива. Он еще не знает, что получит самые размытые, засвеченные и нечеткие фотографии за всю свою жизнь.
Штативы: преимущества углеродного волокна
Новейшие модели штативов изготавливаются из углеродного волокна. Такие штативы обладают двумя преимуществами: во-первых, они намного легче, чем традиционные металлические, и не уступают им в устойчивости, а во-вторых, штативы из углеродного волокна не резонируют, как металлические, т.е. снижается риск вибрации. Но есть и недостаток. Как и следовало ожидать, стоят такие штативы недешево.
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