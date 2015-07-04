Пейзажная фотография. Урок 1-й

уществует золотое правило фотографирования пейзажей, и сколько бы советов вам ни давали, без точного выполнения этого правила вы никогда не добьетесь результатов, сравнимых со снимками профессионалов.

Фотографы, занимающиеся съемкой пейзажей, могут фотографировать только дважды в день. Во-первых, на рассвете: лучше всего начать фотографировать за 15-30 минут до восхода солнца и от 30 минут до часа (в зависимости от яркости света) после восхода. Во-вторых, на закате. Почему только два раза в день? Таково правило. Дело в том, что только на рассвете и на закате можно застать мягкий теплый свет и легкие тени, которые позволяют получить освещение профессионального качества для съемки пейзажей.

Штатив — ваш лучший друг

Теперь вы знаете расписание профессионального фотографа-пейзажиста: нужно вставать перед рассветом и пропускать практически каждый ужин. Если с этим у вас нет проблем, то пришло время раскрыть еще один важный секрет: поскольку вы будете фотографировать в условиях слабого освещения, то всегда нужно использовать штатив. Каждый день. Постоянно. В пейзажной съемке не бывает снимков, выполненных без штатива. Я должен предупредить, что однажды утром вы обязательно увидите рядом с собой дилетанта, делающего те же снимки, что и вы, но без штатива. Он еще не знает, что получит самые размытые, засвеченные и нечеткие фотографии за всю свою жизнь.

Штативы: преимущества углеродного волокна

Новейшие модели штативов изготавливаются из углеродного волокна. Такие штативы обладают двумя преимуществами: во-первых, они намного легче, чем традиционные металлические, и не уступают им в устойчивости, а во-вторых, штативы из углеродного волокна не резонируют, как металлические, т.е. снижается риск вибрации. Но есть и недостаток. Как и следовало ожидать, стоят такие штативы недешево.

Режим приоритета диафрагмы

Для профессиональных фотографов-пейзажистов главным режимом съемки является режим приоритета диафрагмы (на дисковом переключателе ему соответствует значение А или Av). Причина его популярности заключается в том, что он позволяет решать творческие задачи. Что я имею в виду? Предположим, вы фотографируете тигра с помощью широкоугольного объектива и хотите сделать тигра (находящегося на переднем плане) в фокусе, а фон — размытым. В режиме приоритета диафрагмы это достаточно просто: установите наименьшее числовое значение диафрагмы, доступное для вашего объектива (например, f/2,8, f/4 или f/5,6), и наведите фокус на тигра. Вот и все! Фотоаппарат и широкоугольный объектив сделают все остальное: вы получите четкую фотографию тигра с полностью размытым фоном. Таким образом, вы только что освоили один из трех главных приемов использования диафрагмы. Низкие значения диафрагмы (плюс широкоугольный объектив) позволяют сфокусироваться на объекте переднего плана и размыть задний план.

А как получить четкое изображение и тигра, и фона, если вы хотите видеть тигра на фотографии в окружающей обстановке? Следует установить значение диафрагмы f/8 или f/11. Эти два значения лучше всего подходят, когда нужно заснять сцену так, как ее видят наши глаза (без творческого размытия фона). Далекие объекты на фоне будут немного не в фокусе, но не слишком. Это второй прием работы в режиме приоритета диафрагмы. Третий прием — это когда нужно получить максимальную четкость всего изображения: переднего плана, окружающей обстановки (средний план) и заднего плана. Просто выберите максимальное значение диафрагмы (f/22 или f/36).

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