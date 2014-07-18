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Предметная съемка дома

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Брей Саймон о возможностях предметной съемки в домашних условиях.
01.06.2017
Photonews

   Фотография товаров и продуктов, на первый взгляд, кажется достаточно простым видом съемки. Недавно я поинтересовался у своего друга, работающего в электронной коммерции, как он работает с фотографиями продукции и это совершенно изменило мое представление. Его задача, оптимизировать интернет магазин для привлечения потенциальных покупателей и качественной фотографии продукции – уделяется огромное внимание. Он предложил мне попробовать поснимать самому.

 

Концепция и подготовка

Шаг 1

   Первым шагом было определение того, что фотографировать. Я вспомнил, что мой друг выполнял работу для интернет-магазина модной обуви, а у меня как раз была пара новых кроссовок, которые я еще не успел достать из коробки. Поэтому сделав снимки обуви, я мог получить от него хорошую обратную связь, чтобы оценить результат моего труда с точки зрения заказчика. К тому же мне хотелось работать с чем-то современным и стильным, чтобы показать свою работу потенциальным клиентам.

 

Шаг 2

   Решив, что буду фотографировать именно кроссовки, я посчитал целесообразным ознакомиться с уже существующими фотографиями. При этом уделяя внимание именно тем снимкам, которые заинтересовали бы меня в плане покупки предметов, изображенных на них. Я нашел несколько разных студийных снимков, но они не впечатлили меня. После чего задался целью сфотографировать все стороны, детали и логотипы предмета моей съемки.Потому что, когда я искал подобные снимки, я понял, что клиент хочет видеть столько фотографий, сколько это возможно.

 

Расположение, освещение, настройка.

   Съемка, в некотором роде, стала испытанием для меня. А одной из целей – понять смогу ли я получить профессиональный результат в ограниченном домашнем пространстве. Местом съемки был выбран кухонный стол.

Шаг 1

   Первым делом я придвинул массивный деревянный обеденный стол к белой стене. Текстура древесины, контраст дерева и белой стены добавил глубину и интерес, не отвлекая внимание. Просто и стильно.

 

Шаг 2
 
   В моей кухне нет достаточного естественного освещения, только маленькое окно в конце комнаты и большое справа. Кроме того, здание напротив окна – ограничивало попадающий в него свет. Тем не менее, естественный свет был хорошо распределен и давал неплохую основу. Я не стал использовать дополнительный искусственный свет от потолочных светильников. Во-первых, он создавал тени, во-вторых, галогенные и старые лампы накаливания создают разные температуры, что добавило бы мне сложностей в настройке баланса белого.
 
 
Шаг 3
 
   Тем не менее, естественного света было недостаточно, чтобы получить снимки более менее профессионального качества.Чтобы добиться достаточного освещения я воспользовался своей верной вспышкой и после пары экспериментов, обнаружил, что отраженный от потолка свет способен правильно осветить объект. Я не мог направить вспышку прямо на объект, потому что это создавало тени, давало ненужный отраженный свет от стены слева. Поэтому я поставил ее вертикально, что позволило создать яркое и сбалансированное изображение при помощи рассеянного света отраженного от потолка.
   Также я использовал небольшой золотой отражатель, установленный сбоку, чтобы подчеркнуть детали и добавить теплый тон замше на кроссовках. Кроме того, на отражатель попадала часть естественного света от окна, добавляя его к освещению предмета.
 
 

Настройки

   Я выставил приоритет диафрагмы в значении f/6.3, чтобы гарантировать, что весь объект на переднем плане будет в фокусе и слегка размытый фон. В результате настройки диафрагмы, после нескольких пробных снимков, значении выдержки установилось 1/160 и я поставил ISO 400. Вспышка установлена на +2 и запись в формат RAW для возможности последующего регулирования баланса белого.

 

Съемка

Шаг 1

Поскольку я не фотографировал до этого обувь, то решил сделать максимально естественные снимки, без лишнего креатива, чтобы лучше представить их для покупателя. Ведь покупателя интересует сам продукт, а не мои творческие способности. Я начал снимать с разных углов, чтобы посмотреть какой результат будет лучше. Фотография под большим углом выглядела хорошо, но не совсем, так как нужно было.

   Меньший угол съемки, показанный здесь, выглядел более естественно и лучше отражал мои представления о такой фотографии.

 

Шаг 2

   Выставив настройки, освещение и определив угол съемки, я приступил к работе, фотографируя сначала один кроссовок, продолжая экспериментировать со светом и углом съемки чтобы получить наилучший результат. Чтобы добавить некоторую глубину изображению и позволять взгляду двигаться по нему, я сделал снимок ботинка, поставив его с небольшим наклоном.

   Обувь редко фотографируют с задней стороны, однако в данном случае я не хотел упустить даже такие важные детали как синие крапинки на подошве.

   Я немного приподнял кроссовок, чтобы получить нужный угол и показать его во весь размер.

   Производитель уделил много внимания дизайну, поэтому я посчитал своей обязанностью отобразить все мельчайшие подробности.

   Не самое важное изображение, но приятная мелочь, которую увидит покупатель.

   Еще один элемент для полной картины. Ведь то, что у обуви есть специальный логотип, говорящий о 25-летней годовщине этой линейке обуви, может оказаться для кого то важным.

   Сфотографировать стельку обуви на самом деле сложнее, чем кажется из-за падающей тени, но после нескольких попыток, я увеличил угол вспышки и достиг нужного результата. 

 

Обработка фотографий

   Несмотря на то, что я снимал в неплохих условиях, я все же доработал некоторые детали фотографий. Сделал тон более теплым, а для того, чтобы привлечь внимание к центру изображения, я добавил небольшие виньетки по краям каждой фотографии и обрезал незадействованное пространство. Кроме того отрегулировал баланс белого и немного поднял насыщенность красок и контраст, для более эффектного результата.

Финальный продукт

Завершением фотосессии стал общий снимок, который способен показать максимальное количество информации о продукте. Фактически – именно он будет служить для привлечения внимания покупателя. А остальные снимки – дополнением, максимально подробно раскрывающие другие особенности и характеристики товара.

 

Выводы

   Итак, вы познакомились с моей первой съемкой продукта, с учетом ограниченного пространства и оборудования, я очень доволен своими успехами. Предметная съемка интересна тем, что потенциально может служить неплохим дополнением к заработку. Таким образом вы можете не только тратить время на свое хобби, но и зарабатывать на нем. Результаты вашей работы могут привлечь покупателя и помочь сделать выбор в сторону этого товара, существуют сотни интернет-магазинов, нуждающихся в качественной и профессиональной съемке товаров.




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