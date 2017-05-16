Лучшие образцы фототехники по версии TIPA-2017

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Лучший софт для работы с изображением Macphun Luminar

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Лучший внешний винчестер для хранения изображений SanDisk Extreme 900 Portable SSD

Лучшее оборудование для работы с изображением Wacom Intuos Pro

Лучшее профессиональное импульсное осветительное оборудование Profoto D2

Лучшая накамерная вспышка Metz mecablitz M400

Лучший штатив Vanguard Alta Pro 2 c шаровой головой 263AB 100

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Лучшая 360°-камера Nikon KeyMission 360

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Лучший фотодизайн Hasselblad X1D-50

Вот они, самые лучшие модели 2017 по мнению авторитетной ассоциации TIPA. Гордитесь, у кого уже есть что-то из этого ряда. У кого есть что-то другое - снимайте, не оглядываясь на премии и бренды. Но и те и другие помните слова Великого и Мудрого Кэпа: "Снимает человек, а не то, что ему в руки Бог послал! )"