Лучшие образцы фототехники по версии TIPA-2017

TIPA Awards наряду c EISA считаются самыми уважаемыми и объективными техническими конкурсами, в отличие от многочисленных ангажированных конкурсов наподобие отечественной премии «Продукт года» или подобных им, организованных различными интернет-ресурсами, где результат часто предопределен щедростью того или иного бренда. Хотя результаты TIPA Awards иногда вызывают споры специалистов, этот конкурс не был замечен в очевидной предвзятости. Как следствие, эмблема TIPA является престижной и желанной для всех производителей и является своего рода объективным знаком качества для отмеченного продукта.
Итак, представляем вашему вниманию продукты 2017 года по версии TIPA Awards:
Лучшая зеркальная камера начального уровня Nikon D5600.
Лучшая зеркальная APS-C камера экспертного уровня Pentax KP
Лучшая зеркальная полнокадровая камера экспертного уровня Canon EOS 5D Mark IV
Лучшая профессиональная зеркальная камера Sony α99 II
Лучший широкоугольный зум-объектив для зеркальной камеры SIGMA 12-24mm F4 DG HSM Art
Лучший стандартный зум-объектив для зеркальной камеры Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM
Лучший телезум-объектив для зеркальной камеры Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC
Лучший фикс-объектив для зеркальной камеры SIGMA 85mm F1.4 DG HSM Art
Лучший профессиональный объектив Nikon PC NIKKOR 19mm f/4E ED
Лучшая среднеформатная камера FUJIFILM GFX 50S
Лучшая беззеркальная камера начального уровня FUJIFILM X-T20
Лучшая беззеркальная камера экспертного уровня FUJIFILM X-T2
Лучшая беззеркальная профессиональная камера Olympus OM-D E-M1 Mark II
Лучший стандартный зум-объектив для беззеркальных камер
Panasonic LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 II ASPH./POWER O.I.S.
Лучший телезум-объектив для беззеркальных камер Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm 1:4.0 IS PRO
Лучший фикс-объектив для беззеркальных камер Fujinon XF 23mm F2 WR
Лучшая компактная камера экспертного уровня Sony DSC-RX100 V
Лучшая бридж-камера Panasonic LUMIX DC-FZ80/FZ82
Лучшая профессиональная компактная камера FUJIFILM X100F
Лучшая защищенная камера Nikon COOLPIX W100
Лучший камкордер Canon XC15
Лучшая профессиональная фото/видеокамера Panasonic LUMIX DC-GH5
Лучший фотопринтер Epson SureColor SC-P5000
Лучшая бумага для фотопечати Canson Infinity Baryta Prestige 340 г
Лучший софт для работы с изображением Macphun Luminar
Лучший аксессуар для камеры Manfrotto Lens Filter Suite
Лучший аксессуар для управления светом Nissin Air10s
Лучший внешний винчестер для хранения изображений SanDisk Extreme 900 Portable SSD
Лучшее оборудование для работы с изображением Wacom Intuos Pro
Лучшее профессиональное импульсное осветительное оборудование Profoto D2
Лучшая накамерная вспышка Metz mecablitz M400
Лучший штатив Vanguard Alta Pro 2 c шаровой головой 263AB 100
Лучший фотомонитор LG 27MD5KA (UltraFine)
Лучший камерафон HUAWEI P10 / P10 Plus
Лучший дрон для съёмки DJI Phantom 4 Pro
Лучшая экшн-камера Sony FDR-X3000R
Лучшая 360°-камера Nikon KeyMission 360
Лучшийфотокофр Manfrotto Pro Light 3N1-36
Лучший фотодизайн Hasselblad X1D-50
Вот они, самые лучшие модели 2017 по мнению авторитетной ассоциации TIPA. Гордитесь, у кого уже есть что-то из этого ряда. У кого есть что-то другое - снимайте, не оглядываясь на премии и бренды. Но и те и другие помните слова Великого и Мудрого Кэпа: "Снимает человек, а не то, что ему в руки Бог послал! )"
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