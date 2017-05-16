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Nikkor 6 mm f/2.8

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Интерес для настоящего фотогурмана представляют не только новинки фотопрома, оснащенные всеми возможными технологиями настоящего и будущего. Иногда внимание привлекает и оборудование прошлого, которое по-прежнему актуально, функционально и, порой, недостижимо. Как по цене, так и по характеристикам. Сегодня мы напомним вам о легенде оптики Nikkor,..
16.05.2017
Photonews

... которая производилась с 1972 по 1998 год. Это сверхширокоугольный объектив с постоянным фокусным расстоянием и светосилой f/2.8 с углом обзора 220 градусов. К тому же он имеет пять встроенных фильтров для чёрно-белой фотосъёмки: небесный (L1BC), жёлтый (Y48), тёмно-жёлтый (Y52), оранжевый (056), и красный (R60). Всего было выпущено около 400 таких объективов. Давайте посмотрим на легенду.

 

 

Характеристики объектива:

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: Nikon F (FX, DX)

Год начала производства: 1972

Год окончания производства: 1998

Оптическая схема: 12 элементов в 9 группах

 

 

Характеристики:

Фок. раст.

Макс. диафр.

Мин. диафр.

Леп-в диафр.

МДФ (м.)

Фильтр (мм.)

Вес (гр.)

Длина (мм.)

6mm

f/2.8

f/22

7

0.25

нет

5200

171

 

 

   Nikon Nikkor 6 mm f/ 2.8 является развитием объектива Nikkor 6 mm f/ 5.6. Был представлен вместе с Nikon Nikkor 8 mm f/ 2.8 на выставке Photokina в 1970 году. Существует три версии объектива: non-AI (F 1972-1977), AI (1977-1981) и AI-s (1982-1998).

    Но что особенно примечательно, так это его цена. Суммы начинаются от 60 000 долларов США и доходят до 160 000 долларов США за вариант в идеальном состоянии. Сколько это в рублях по текущему курсу - можете посчитать сами.

 




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