Обзор Sony A9

Я являюсь фотографом, который специализируется съемке спорта около 30 лет. А это означает по умолчанию, что я использовал Canon (19 лет) и Nikon (дважды, 9 лет). Когда я впервые взял Sony A6000, то обнаружил то же «живое звучание» камер серии 1D и D3-D4. Я понял, что Sony действительно кое-что умеет, упаковав 11 кадров в секунду в пачку сигарет.



Продолжая традиции A6000, следующая модель A6300 принесла новый сенсор, который был еще лучше и отлично работал в условиях низкой освещенности, а также другие усовершенствования. Появление A6500 привело к воплощению большого буфера (благодаря технологии LSI) и встроенной стабилизации IBIS, но у Sony все еще не было полнокадрового решения на платформе A7 для съемки быстрых кадров.



Между тем, A7S и A7S II являются камерами, которые буквально могут видеть в темноте. Благодаря высочайшей чувствительности сенсора они работали и с просто плохим освещением и при недостатке света. A7R II представляет собой крошечный корпус с огромными файлами, которые стали основой для моей работы с портретами, интерьерами и пейзажами.



Единственное, чего не хватало в линейке Sony, так это настоящей полнокадровой камеры для скоростной съемки, с большим размером файла, исключительным автофокусом и сверх-быстрым приводом... до текущего момента. Вот предложение, которое привлечет внимание спортивных фотографов, а ниже будет более подробное объяснение:



24 МП, 20 к/с, двойной буфер, лаг затвора 30 мс, два слота для карт памяти, новая батарея, полный кадр, отличная чувствительность при низкой освещенности с совершенное новой технологией матрицы, 3.6-мегапиксельный ЭВИ с частотой 120 к/с. Я уже привлек ваше внимание?

Когда я начал писать этот обзор, еще в январе, я понятие не имел, как они назовут камеру. Я снял ею тысячи фотографий, использовал ее в реальной работе, и я хочу сказать, что Sony появилась на спортивной сцене таким способом, которым никто из конкурентов в Canikon никогда не появлялся. Давайте внимательно посмотрим на возможности камеры.



Задержка срабатывания затвора: явным победителем в этом последние годы были модели 1D X и 1D X Mark II с задержкой 35 мс. Я не смог найти опубликованных данных по этому параметру у Nikon D5, но он тоже отличный. Это число просто означает, что с момента нажатия кнопки спуска затвора на 1D X до момента фактической съемки проходит всего 35 миллисекунд. Да, это с ручной фокусировкой с максимально открытой диафрагмой, но это все равно действительно очень быстро. За это приходится платить вибрацией, которая может отрицательно влиять на качество изображения. Чем короче время задержки, тем легче ухватить теннисный мяч, растягивающий струны ракетки в момент удара. Новая камера Sony A9 преодолела это время в 35 мс, и сократила его на 5 мс, причем без вибраций и шума. Итак, мы пришли к настоящей фантастике. Это настолько быстро, что когда я тестировал камеру в Sony Open, то смог сделать кадр мяча 4 раза из 5, используя A9 в режиме съемки одиночного кадра. Люди часто преувеличивают возможности высокоскоростной серийной съемки для спорта. И хотя этот режим идеален для съемки серий, нет никакого способа заменить мгновенный захват решающего момента в спорте. Задержка в 30 мс является очень полезной штукой, чтобы это сделать.

Новый электронный затвор со скоростью 20 кадров в секунду: Это просто чудо. Вы можете получить 20 кадров в секунду с любым FE-объективом. При использовании FE 70-200mm f/2.8 GM это похоже на шаг в будущее. Также вы можете сделать 20 кадров за секунду совершенно БЕЗЗВУЧНО. Представьте себе возможности для гольфа, балета, современного танца, на съемочной площадке экшн-сцен для кино, в зале суда, на переговорах, на похоронах... список можно продолжать и продолжать.



Если выбрать объектив с байонетом Sony A (который является старым вариантом автофокусного стандарта от компании Minolta), например Sony 300mm f/2.8 G или 500mm f/4.0 G, то скорость съемки упадет до 10 кадров в секунду, что все еще будет очень круто, т.к. превосходит D500 и 7D Mark II, поскольку A9 является полнокадровой камерой. И при этом не будет ни звука.



Самая короткая выдержка 1/32000 секунды. Это не опечатка. Действительно так быстро. Есть масса кадров, которые может сделать A9, которые ранее не были возможны без использования нейтрального фильтра.



В видоискателе нет пропуска между снимками: Даже при съемке со скоростью 20 кадров в секунду вы можете видеть реальное изображение 100% времени почти в 4K качестве. Кончились времена, когда вам надо было предвидеть решающий момент, а затем нажать кнопку спуска затвора за долю секунды прямо перед этим. Вы можете в буквальном смысле смотреть на происходящее через видоискатель, и видеть всё, а не только между кадрами. Я не могу описать мои ощущения, после того как провел жизнь снимая на зеркальные камеры. И даже серия беззеркалок Sony A6xxx позволяет смотреть 100% времени на снимаемые кадры. Это просто нереально. Недостатком здесь является только необходимость возвращаться к съемке на камерах без этой функции. Это последняя капля от Sony для многих станет лекарством.



Как вы узнаете, когда вы сделали снимок? Итак, у вас есть новая проблема с полностью бесшумной камерой и 20-кадровой серийной съемкой. Как, черт возьми, узнать, когда она делает снимки? Инженеры Sony очень хорошо подумали над этим. Есть несколько вариантов озвучания и опция с размещением визуального индикатора в ЭВИ.



Сначала про звуковое оповещение. В качестве первого варианта используется звук затвора, который скорее всего будет предустановлен на новой камере. Ирония в том, что электронный затвор — эта новая технология, будет использовать звук старой зеркальной камеры с механическим приводом для перемотки пленки. В этом есть что-то смешное. Есть и возможность устанавливать уровень громкости выбранного звука. Я думаю, что в основном фотографы будут просто отключать звук.



Визуальное подтверждение съемки устроено немного сложнее, поскольку никогда раньше не встречалось в камерах. Здесь есть пять вариантов. Вы можете отключить эту функцию, если захотите, но я думаю, что большинство выберет вариант 1-4. Сначала тот, который мне больше всего понравился... Я назову его «голубой неон в 4 углах», так как он в меню под номером 4. Представьте себе внутреннюю часть видоискателя. Теперь представьте миниатюрные квадратные голубые светодиоды мигающие в каждом из четырех углов. В каждом углу находится маленькая квадратная коробка, которая вспыхивает голубым цветом каждый раз, когда вы делаете снимок. Когда у вас установлен режим 20 к/с, то они мигают очень быстро! Другим вариантом является установка прямоугольной рамки в центре видоискателя, который мигает синими или менее отвлекающим серым цветом. И, наконец, первая опция — серая рамка и голубые квадраты.



Я думаю, что большинство просто отключит звуковое оповещение и будет полагаться на мигание визуальных индикаторов, чтобы знать, что все работает. Вы можете подумать, что это мельтешение будет мешать, но я сразу же привык к нему, и при съемке на ярком гавайском солнце, и в темном зале. Я буквально перестал думать об этом и смотрел сквозь мерцание, глядя в видоискатель и делая снимки. Надеюсь, что с вами будет так же.

Технология затвора: На камерах A6000 и A6300 при установленном режиме серийной съемки Hi+ сложно сделать только один кадр, когда вам это нужно. Обычно вы получаете 2-3 кадра. Модель A6500 получила значительное улучшение в этой области, а значит Sony слушает фотографов, таких как я, которые хотели бы получать более «зеркалочное» ощущение, и они добавили большую чувствительность кнопке спуска затвора. Спортивные фотографы всегда устанавливают режим протяжки на максимум, но при съемке портретов мы обычно снимаем по одному кадру за раз, но оставляем максимальную скорость серийной съемки. Я обнаружил, что тут все работает как в 1D X/D5. Вы можете снять только один, два или даже три кадра за секунду, даже если установлен режим 20 к/с. Старший менеджер по продукции Sony господин Мачитани-Сан рассказал мне, что они сделали целых семь разных кнопок спуска затвора, пытаясь найти точные ощущения и необходимое давление, чтобы выбрать правильный вариант. И такие вещи были при работе над всеми деталями корпуса.



Механический затвор? Его максимальная скорость составляет 5 кадров в секунду, но есть и хорошие новости. Даже если затвор выглядит таким же, как в A7R II и A7S II, он тоже выигрывает от более короткой задержи срабатывания и улучшенной кнопки спуска. Это отличная новость для меня, и для всех, кто занимается съемкой спортивных событий со вспышкой и даже свадебной и детской фотографией. Это означает, что вы действительно может ухватить важный момент при съемке с импульсным светом даже с синхронизацией. Единственным недостатком является скорость синхронизации со «мануальными» вспышками — только 1/160 секунды. Однако со вспышками Sony и всеми другими, которые поддерживают HSS и TTL, скорость синхронизации будет 1/250 сек.



Новая технология буферизации: Sony использует термин «Front End LSI» для описания своего нового технологического решения для большого количества файлов, которые очень быстро движутся от сенсора к карте(картам) памяти. Я не инженер и не слишком усердно учился в школе, поэтому я привык сокращать сложные вещи, и называю это просто «большим буфером». Часть этого буфера фактически находится на самом сенсора, а затем данные передаются через «Front End LSI» в карту или карты памяти. Вы можете снимать JPEG практически как вам хочется, держать кнопку спуска нажатой в режиме съемки 20 к/с, и камера даже не задумается. Вы можете снять серию в 50 кадров, остановиться, а затем в любой момент продолжить съемку сделав еще одну серию. Так что проблемы с записью A6000 совершенно далеки от текущей ситуации. Даже когда вы снимаете серию 20 к/с записывая RAW + JPEG, камера просто мурлычит.



Скорость съемки просто фантастична и вызывает эйфорию. Но есть небольшой недостаток. Еще в январе на Sony Open я мог без проблем снять все, что мне захочется, но просмотр кадров требовал некоторого ожидания. Примерно месяц назад Sony тихо объявила о выпуске быстрейших SD-карт, и теперь фотоаппарат A9 способен снимать и показывать снимки со скоростью близкой к CF-картам. Подробнее об этом будет написано ниже в разделе «Два слота для карт памяти». Важно отметить, что инженеры нашли способ быстро записать файлы на SD-карты. Им удалось установить оперативную память на само сенсор. Эта память действует как «первый буфер» (моя терминология), перед тем как изображения попадают в «большой буфер», а затем уже находят свое место на SD-картах. Этот «буфер на сенсоре» действительно помогает делать серии, которые раньше не были возможны на полнокадровых камерах со сменной оптикой. Вспомните, что A9 делает 20 кадров в секунду против 14 у 1D X Mark II и записывает их на SD-карты, а не CF.



Новая технология аккумуляторов (NP-FZ100): Многие из профессионалов со всего мира просили у Sony сделать еще один вариант аккумуляторов, поскольку чувствовали, что это необходимо для определенных видов съемки, например для спортивной и фэшн-фотографии. Новая батарея, как это типично для Sony, удивила меня как небольшими размерами, так и безумным запасом энергии и временем работы. В ней в 2.2 раза больше энергии, чем в батареях камер серии A7. У них немного другая форма, они чуть длиннее, шире и тяжелее, но они все еще очень небольшого размера. Он похож по размеру на аккумулятор для 5D Mark III или D750, но обладает мощным зарядом. В январе, когда я снимал на эту камеру, я сознательно не заряжал батарею каждый день, а продолжал снимать на постепенно разряжающейся, чтобы я мог видеть сколько кадров смогу сделать. Я снимал в понедельник, вторник и среду, утром и после обеда, каждый день. В ту ночь среды мы взяли камеры в Гавайский университет, чтобы снимать кучу разных видов спорта. В конце ночи среды я сделал в общей сложности 3867 кадров на основной камере, которая использовалась вместе с объективом 500mm f/4 и адаптером LEA3. Первый аккумулятор установленный в батарейном блоке показывал 59%. Вторая батарея вообще не расходовалась, она простояла там ничего не делая целая неделю. Даже инженеры были впечатлены этим результатом «конечного пользователя». Аккумулятор достиг этого значения делая очень много тяжелой работы, перемещая огромные стекла внутри объектива 500mm f/4 и используя адаптер LEA3 с отдельным фазовым автофокусом. Впечатляет! Аналогично было с другой A9, которую я использовал с объективом 70-200mm f/2.8 GM с телеконвертором 1.4x. Я сделал около 2300 фотографий и уровень заряда батареи составил 81%.

Объективы G-Master полностью задействованы: Объективы G-Master, например 70-200mm f/2.8 GM или недавно представленный 100-400mm, действительно оживают на A9. Добавление мощности от новой батареи является ключом к этой новой энергии, которая сразу проявляется. Новая батарея стала ответом на просьбы фотографов о чем-то более емком. Это также важная составляющая нового сенсора для захвата больших снимков с частотой 20 к/с. Даже объективы Sony A, как кажется, получают мощное усиление, как только вы воспользуетесь автофокусировкой на A9. Любой автофокусный объектив, который вы крепите на A9, будет отличаться по скорости фокусировки и характеристикам ускорения, но двойные двигатели в длиннофокусных объективах G-Master действительно вас воодушевят.



Улучшенный ЭВИ (3.6 млн. точек): За последний год я привык к легкому использованию видоискателей в A7R II и A6500. Начиная с A6300 мы могли просматривать изображение с частотой 120 кадров в секунду, и это было необходимое увеличение скорости, чтобы иметь возможность действительно отслеживать движение объектов в поперечном направлении в спортивных соревнованиях. Я рад сообщить, что в новой камере разрешение видоискателя еще больше, точнее — 3.6 миллиона точек. Это яркая, красочная, великолепная штука, которую вы замечаете, когда берет камеру первый раз. Я снимал этой камеры три дня, и в конце мне нужно было вернуться к A6500 и A99 II, и позвольте мне сказать, что это было тяжело. ЭВИ в A9 выглядит лучше, чем оптический видоискатель, и они не тускнеет при слабом освещении, как это происходит в зеркальных камерах. Этот видоискатель является огромным преимуществом для спортивных соревнований при низком уровне освещенности, для свадебной фотографии и для фотожурналистов. Даже поснимав на A9 несколько минут, вы прекрасно поймете насколько бессмысленным становится постоянный просмотр отснятых кадров. С другой стороны, когда окружающий свет является очень ярким, видоискатель A9 позволит вам спокойно смотреть на кадр, без необходимости прищуриваться и иметь возможность адекватно судить об экспозиции при съемке ледника в солнечный полдень.



Идеальная экспозиция: Есть и еще одно преимущество использования такого точного электронного видоискателя. Представьте, что каждый раз, когда вы заглядываете в камеру, то смотрите на монитор с диагональю 28 дюймов. Это то как он выглядит. Поймите, это уровень качества 4K!!! Новая камера A9, это как всегда иметь с собой монитор, независимо от того, где вы находитесь. После четырех дней съемок, когда я просматривал снимки в Photo Mechanic и LR, я почти не настраивал цветовой баланс или экспозицию. Я даже не осознавал этого, пока не закончил свою работу в LR в рекордные сроки. Я посмотрел больше 7000 снимков всего за несколько минут и ни разу не коснулся ползунка коррекции экспозиции. Камера Sony A9 объединяет два опыты, которые есть у каждого фотографа: съемку и обработку на компьютере. 4K ЭВИ в A9 объединяет эти два мира на максимально раннем этапе, поскольку вы можете легко судить о тонких нюансах цвета и резкости прямо в видоискателе, вместо того, чтобы ждать когда вернетесь за компьютер, чтобы увидеть как у вас на самом деле получилось сделать фотографию. Это новое ощущение вызывает эйфорию. Просто удивительно видеть такие четкие изображения в таком крошечном окуляре. Получается, что Sony не просто сделала убийцу телевизоров, но и уместила его в удивительно маленьком пространстве.



Скорость ЭВИ: Новая камера имеет ту же самую частоту видоискателя в 120 Гц, как и предыдущие камеры A6500, A6300 и A99 II, но он выглядит почему-то быстрее. Это более «реалистичное» ощущение. Я буду считать, что это связано с полнокадровым сенсором. Вы не можете «окунуться» в сцену с помощью более скромного по габаритам сенсора как в A6500, скорее всего дополнительная реалистичность проявляется благодаря полнокадровой матрице.



Режимы фокусировки на задней панели: Если вы фотожурналист или спортивный фотограф, то уже понимаете о чем я говорю. Здесь появились огромные улучшения благодаря добавлению еще одной кнопки (AEL) в области под большим пальцем. Теперь есть ДВЕ кнопки (AF-On и AEL) взамен одной. Когда я снимаю спорт, я устанавливаю обе в «AF-On». Когда снимаю портреты, я настраиваю кнопку AEL на режим Eye AF, и это просто очаровательно. Эти две кнопки не находятся рядом друг с другом, как это сделано на 1D X Mark II, между ними есть расстояние, так что большой палец помещается между ними. Наличие двух отдельных кнопок, каждая из которых имела разную функциональность, было заметным преимуществом 1D X Mark II над D5, у которого была только одна большая кнопка «AF-On». Появление второй кнопки на новой камере Sony является полезным приобретением для фотографов, которые переходят с Nikon.

Ethernet-разъем для спортивных мероприятий и новостных событий: Порт Ethernet, который появился у A9, делает новую камеру готовой к серьезным съемкам. Это первая беззеркальная камера, у которой появился порт Ethernet, благодаря которому можно включать камеру в рабочий процесс таких компаний как AP, UPI, Reuters или Getty. Эта особенность позволяет подключать камеру напрямую к локальным сетями, чтобы снимки можно было мгновенно загружать на сервер прямо пока происходит событие, которые освещается фотожурналистами. Мы только что прошли через выборы, и потребность в подобном функционале очевидна. Точно так же будет с Олимпийскими играми в Токио в 2020 году — редакторам будет нужен мгновенный доступ с снимками, сделанным фотографами, чтобы в реальном времени публиковать изображения. Все спортивные организации: NBA, NFL и NHL — используют эту технологию передачи данных, а теперь и Sony A9 сможет впервые конкурировать на этих соревнованиях.

Два слота для SD-карт: Да! Наконец у камеры две карты памяти — это то, о чем просили многие профессионалы и любители долгое время. Верхний слот имеет ту же скорость, как на предыдущих камерах. Нижний разработан специально для новых карт более быстрых карт UHS-III, которые предлагают значительное ускорение (последняя SD-карта Sony позволяет записывать со скоростью до 299 Мбайт/с). Камера A9 появляется через месяц после того, как Sony объявила о выпуске самой быстрой SD-карты... время выбрано весьма удачно? Хотя многие, включая меня, просили камеру с возможностью использования XQD, Sony считает, что на данном этапе эволюции платформы A7 они будут занимать слишком много места. Они совершенно уверены, что необходимо удерживать размеры камеры в небольших габаритах, поэтому, на данный момент, используются SD-карты. Новые супербыстрые карты карты памяти от Sony действительно имеют большое значение, они совершенно не такие медленные, как предыдущие «быстрые» карты со скоростью 95 Мбайт/с. Sony A9, в которой установлена новая быстрая карта UHS-III, дает мне ощущение скорости работы, близкое к опыту с камерами, использующими CF-карты.

Новый сенсор на 24 мегапиксела: Об этом сложно говорить, поскольку у меня нет реальной информации о сенсоре, кроме его размера и того, что он новый. Я думаю, что можно сослаться на все, что вы знаете о сенсорах Sony на других полнокадровых и кропнутых камерах. Я использовал все эти камеры и могу сказать, что файлы больше напоминают A7S II, чем A7R II. Чтобы было понятно, речь не идет о размерах. Это связано с экстремальным динамическим диапазоном нового сенсора. Снимая на новую камеру на Гавайях, я сразу начал замечать тональный диапазон типичный для A7S и A7S II. Первые пару дней были великолепны благодаря исключительно синему небу и яркому солнцу (очень высокая контрастность). Последний день был облачным, но супер ярким. Был и вулкан, который активизировался и заполнил воздух каким-то частицами, поэтому было довольно туманно, особенно это было заметно, когда я снимал на 500mm f/4 и вся толща воздуха сжималась в один кадр. Из-за значительно улучшенного ЭВИ легче всего было получать правильную экспозицию даже при сильной облачности и сильном ветре до 18 м/с. Был один момент, когда я снимал гольфистов против солнца на фоне океана и белого неба, что просто ужасно для правильной экспозиции. Я был поражен тональностью на белом небе, даже когда был контровой свет. В любом турнире по гольфу вы не можете снимать из удобного именно для вас места, в плане расположения солнца. Вы снимаете совершенно в любом направлении, через деревья, лунки и все другие места где оказывается мяч (в песке, в тени, на ярком свету и т.д.)



Новый сенсор — потрясающий. Он дает хорошую картинку даже когда снимаешь сцены с очень высоким контрастом, он показывает великолепную широту динамического диапазона. Фактически я обнаружил, что новая камера представляет собой A7S II с удвоенным размером файла. Это меня очень радует! Каждая камера, которую я когда-либо использовал, имеет разные характеристики в отношении того, что вы можете сделать с файлами при обработке. Некоторые камеры дают более гибкое изображение, чем другие. Новая Sony сводит с ума, и кажется, что вы можете завязать файл в узел и выжать из него все, что хотите. Нет никакой разницы по сравнению с A7S II, за исключением больших файлов. Многие фотографы действительно хотят снимать на A7S II, поскольку она имеет почти культовое качество. Да тех, кто по большей части снимает видео, A7S II является идеальным вариантом. Для тех, кто снимает фото и от того клиенты требуют больших RAW-файлов, бывает трудно оправдаться. У меня сейчас есть своя A7R II, но нет A7S II. Я бы хотел и ее тоже, но не могу оправдать приобретение, поскольку A7R II легко удовлетворяет мои потребности в видео и позволяет снимать 4K в режиме Super 35 (чего не делает A7S II). Новую камеру мог бы выбрать тот, кто действительно хочет получить возможность снимать при низком уровне освещенности, но также иметь файл размером побольше, по сравнению с A7S II, и в отличие от A7S II новая камера сможет снимать 4K в режиме Super 35 (APS-C).



Новый батарейный блок VG-C3EM: Да, он другой, но не без причины. Дополнительные две кнопки для автофокуса на задней панели должны существовать и вертикальном положении. Кроме того, новые батареи, как упоминалось выше, имеют другой размер. Я планирую использовать только один аккумулятор в батарейном блоке, чтобы уменьшить вес. Я думаю, что двух батарей будет достаточно для съемки 3-4 игр NFL, и это кажется действительно приятным.





Мое предположение об отсутствии ремонта: При использовании электронного затвора в новой камере практически нет подвижных частей. На самом деле, когда выбран бесшумный режим, то единственное что движется в камере, это кнопка спуска затвора. Представьте, как это влияет на время работы от батареи! Я предполагаю, что у новой камеры Sony будет рекордно низкий уровень поломок. Там слишком мало вещей, которые могут сломаться, что станет долгожданным изменением для людей, пришедших из Canon и Nikon, где периодическая замена затвора уже давно стала реальностью, как и другие виды ремонта репортажных камер.



Синхронизация со вспышкой: По опубликованным характеристикам можно узнать, что скорость синхронизации у новой камеры равна 1/160 секунды. Я знаю, я знаю, это минус, но в тестах, которые я делал, я мог снимать с синхронизацией 1/200 сек и получал некоторое затемнение в верхней части кадра. Это будет не слишком большим недостатком при съемке на белом ровном фоне. Но когда вы доберетесь до 1/250 секунды, то там появится очевидная проблемы с затвором, который будет виден в верхней части кадра. Сейчас такое получается со светом Speedo, Dynalite и Elinchrom. Я обнаружил, что вспышка Godox V860 II S отлично работает на 1/250 даже при использовании синхронизатора. Очевидно, что вспышки Sony и других производителей, которые поддерживают HSS и TTL от Sony, будут синхронизироваться на 1/250 либо в HSS.



Новый переключатель сверху: Слева на верхней поверхности корпуса появился новый диск, которого раньше не было. Теперь вы можете переключать режим фокусировки и скорость «протяжки» (частоты кадров) с помощью механических дисков с блокировкой. Это было сделано, чтобы камера была больше похожа на старую зеркалку 70-х годов, и такой орган управления не выглядит неуместным где бы его не поставили. У меня все было заклеено черной изолентой, но у спортивных фотографов нет причин много возиться с этими режимами: камера всегда настроена на AF-C и максимальную скорострельность. Но это означает, что на одно меню будет меньше и придется меньше копаться, когда вам захочется изменить эти настройки.

В итоге

Каждый раз, когда я думаю, что Sony выдохлась в своем инженерном искусстве, они показывают мне новый продукт, который, похоже нарушает множество непоколебимых законов физики в камерах и объективах. Sony A9 представляет собой не только самую новую камеру компании, но и является настоящим уходом от коллективного использования зеркальных камер от гигантов индустрии, проталкивающих старую технологию, которая казалась нерушимой стеной. Поскольку я оглядываюсь назад на свою собственную историю использования камер, я горжусь снимками, которые были сделаны на камеры и объективы Canon, Nikon и Leica. Я буду вечно благодарен им за их качество и скорость, которые эволюционировали со временем. Но сейчас это время уже закончилось. Sonу каким-то образом избавилась от тех старых конструкций, которые использовались в камерах, от их большого веса и того, как они выглядят. Похоже, что Sony сейчас позиционирует себя, как Canon в то время, когда они рисковали всем отказавшись от системы FD перейдя на EF и начали делать объективы с моторами USM. Nikon был в том же положении, когда представил свой новаторский D1, когда о цифровых камерах говорил только Kodak — в газетах и журналах. Сейчас Sony смотрит в будущее, имея тысячи патентов, производственные линии, господствуя в технологиях производства сенсоров. С полный отсутствием страха они двигаются вперед. Где-то в глубине генетического когда фотоподразделения Sony находится многолетняя история инноваций и достижений в области производства фотоаппаратов и объективов, которая уходит своими корнями к истокам компании Minolta, которая делит свой день рождения с Микки Маусом в 1928 году.

Примечание

Это мои и только мои слова. Я пишу о своих впечатлениях от Sony и другой технике. Никто из Sony не говорит мне, что писать и не пытается каким-то образом изменить мои мысли, даже если они будут противоречить интересам Sony. Да, меня спонсирует компания Sony, но я думаю, снимаю и пишу сам. Иногда я получаю негатив от некоторых людей в интернете, которые говорят, что поскольку мне платит Sony, мои слова нельзя принимать всерьез. В качестве фотографа, который делится своим опытом и знаниями, я просто предлагаю вам свои размышления. Если вы найдете что-то полезное для себя, то это сделает меня счастливым. Если вы не найдете пользы от моего блога, то просто можете искать контент в любом другом месте, а здесь давайте просто будем друзьями.

Комментарии /