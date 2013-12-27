Модель D7500 оснащена 20,9-мегапиксельным сенсором формата APS-C (DX), таким же, как в Nikon D500. Камера позволяет делать серийную съемку со скоростью 8 кадров в секунду, система автофокуса располагает 51 точкой фокусировки, поддерживается видеозапись в 4K, экран у камеры сенсорный с диагональю 3,2 дюйма. Фотоаппарат стоит $1247, либо $1747 при покупке в комплекте с объективом 18-140mm. Модель по уровню находится выше D7200, который тоже остается на рынке. Камера станет доступна для покупки в конце июня.

Возможности Nikon D7500

В камере Nikon D7500 установлен тот же 20.9 мегапиксельный CMOS-сенсор формата ASP-C, что и в Nikon D500, но камера намного более доступна по цене, и должна давать одинаковое качество изображения с D500 благодаря использованию того же самого процессора EXPEED 5, который установлен в D500. Диапазон ISO начинается от 100 и доходит до 51200 единиц, но если использовать расширенный режим, то чувствительность меняется в значительно более широких пределах: от ISO 50 до 1640000 (один миллион шестьсот сорок тысяч).



Серийная съемка в D7500 достигает скорости 8 кадров в секунду со следящим автофокусом. В новой системе автофокусировки используется 51 точка, есть настройки зональных групп, а также точная подстройка автофокуса как у D500. Также у камеры есть система продвинутого распознавания сцены.

В камере встроены Wi-Fi и Bluetooth, но нет функции NFC. Bluetooth с режимом низкого энергопотребления совместим с программным обеспечением Nikon SnapBridge, которое позволяет передавать изображения даже при выключенной камере.



D7500 является первой зеркальной камерой Nikon со встроенной вспышкой поддерживающей управление по радио через систему Advanced Wireless Lighting. Еще в камере есть новый автоматический режим настроек для фотографий, он предназначен для людей, которые не слишком хорошо знакомы с настройками изображения, можно включить этот режим позволив камере самой выбирать настройки изображения.



Наклонный 3,2-дюймовый сенсорный экран можно использовать для установки точки фокусировки в видео и Live View для фото. Сенсорный экран работает во время просмотра изображений (можно использовать для листания фотографий) и настройки меню. Это делает управление камерой немного более интуитивным.



При записи видео в формате UHD 4K со частотой 25 или 30 к/с, камера позволяет записывать до 29 минут. В формате FullHD можно выбрать частоту съемки 50 или 60 к/с. Сбоку на камере присутствуют гнезда для микрофона и наушников, и разъем HDMI. Камера может выводить несжатый видеосигнал через HDMI-интерфейс, если нужно записать видео на внешний рекордер.



Корпус камеры имеет всепогодную защиту, также в нем реализована новая схема армирования углеродным волокном. В Nikon D7500 используется такой же аккумулятор как и в D7200 и других камерах Nikon. Это EN-EL15, благодаря которому можно сделать до 960 снимков на одном заряде.

Основные характеристики Nikon D7500

· Качество изображения уровня флагманской модели D500: 20,9-мегапиксельная матрица формата DX, процессор EXPEED 5, 180K-пиксельный датчик RGB для замера экспозиции.

· Невероятно высокая светочувствительность: отличное качество изображения при слабом освещении, диапазон чувствительности — 100–51 200 единиц ISO с возможностью расширения до эквивалента 1 640 000.

· Исключительно точное распознавание объектов съемки: 180K-пиксельный датчик RGB для замера экспозиции и улучшенная система распознавания сюжетов. Гарантированная точность экспозиции и четкость динамичных кадров.

· Замер экспозиции по ярким участкам: приоритет получают ярчайшие элементы кадра, что позволяет избежать пересвеченных изображений.

· Исключительная точность АФ: 51-точечная система АФ c высокой точностью вплоть до уровня освещенности -3 EV. Ведение объектов, фиксирование фокусировки и удержание объектов в фокусе даже в условиях освещения только лунным светом.

· Видеоролики кинематографического качества в формате 4K/UHD: возможность записывать видеоролики в формате 4K/UHD 30p или Full HD (1080p) с частотой кадров до 50p/60p.

· Цейтраферная видеосъемка: прямо в фотокамере легко создавайте плавные, правильно экспонированные цейтраферные видеоролики в формате 4K/UHD и Full HD в формате DX.

· 8 кадров в секунду с постоянной АФ/АЭ со слежением: снимайте до 50 изображений в формате NEF (RAW) или 100 изображений формата JPEG за одну серию высокоскоростной съемки.

· Наклонный экран с сенсорным управлением: тонкий отклоняемый экран с диагональю 8 см. Управление функциями АФ и спуска затвора во время съемки в режиме Live View простым прикосновением к дисплею.

· Оптический видоискатель с пентапризмой: обеспечивает практически стопроцентное покрытие кадра.

· Режим Picture Control «Авто»: заложенная в фотокамерусистема Picture Control предусматривает восемь режимов, включая новый режим Picture Control «Авто», который оптимизирует цвет, контраст и яркость изображения в зависимости от сюжета. Автоматическая настройка переменных при съемке нескольких кадров.

· Гибкие возможности формата DX: корпус фотокамерывесит всего около 640 г, а также защищен от неблагоприятных погодных условий и оснащен удобной выступающей рукояткой. Объективы DX NIKKOR отличаются компактностью, а 1,5-кратный кроп-фактор фотокамеры обеспечивает эффект телефото при съемке объективом формата FX.

· Расширяемая система: совместимость со вспышками Speedlight, а также стереомикрофоном ME-1 и беспроводным микрофоном ME-W1 от Nikon.

Тестовые фотографии

Технические характеристики Nikon D7500

Тип Цифровая зеркальная фотокамера Байонет объектива Байонет F Nikon (с сопряжением АФ и контактами АФ) Эффективный угол зрения Формат DX Nikon; фокусное расстояние в формате 35 мм [135] эквивалентно прибл. 1,5-кратному фокусному расстоянию объективов с углом зрения формата FX Матрица КМОП-матрица формата DX размером 23,5 x 15,7 мм Общее число пикселей 21,51 млн Система удаления пыли Функция очистки матрицы, эталонные данные для удаления пыли (требуется программное обеспечение Capture NX-D) Эффективное число пикселей 20,9 млн Размер изображения (в пикселях) Область изображения DX (24 x 16), (большой) 5568 x 3712 (20,6 млн), (средний) 4176 x 2784 (11,6 млн), (маленький) 2784 x 1856 (5,1 млн);

область изображения 1,3x (18 x 12), (большой) 4272 x 2848 (12,1 млн), (средний) 3200 x 2136 (6,8 млн), (маленький) 2128 x 1424 (3 млн);

фотографии с областью изображения DX, снятые при видеосъемке, (большой) 5568 x 3128 (17,4 млн), (средний) 4176 x 2344 (9,7 млн), (маленький) 2784 x 1560 (4,3 млн);

фотографии с областью изображения 1,3X, снятые при видеосъемке, (большой) 4272 x 2400 (10,2 млн), (средний) 3200 x 1800 (5,7 млн), (маленький) 2128 x 1192 (2,5 млн);

фотографии, снятые при видеосъемке с размером кадра 3840 x 2160: 3840 x 2160 (8,2 млн) Хранение данных — формат файлов NEF (RAW): 12- или 14-разрядный, обычное сжатие или сжатие без потерь, JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким (сжатие прибл. 1 : 4), обычным (прибл. 1 : 8) или низким (сжатие прибл. 1 : 16) уровнем качества; доступно сжатие с оптимальным качеством; NEF (RAW) + JPEG: один снимок, записанный в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG. Система Picture Control «Авто», «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», «Монохромный», «Портрет», «Пейзаж», «Равномерный»; возможность изменения выбранного режима Picture Control и сохранения пользовательских режимов Picture Control Носители данных Карты памяти SD, SDHC (с поддержкой интерфейса UHS-I), SDXC (с поддержкой интерфейса UHS-I) Файловая система DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge Видоискатель Зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой Покрытие кадра Область изображения DX (24 × 16): прибл. 100 % по горизонтали и 100 % по вертикали; область изображения 1,3x (18 × 12): прибл. 97 % по горизонтали и 97 % по вертикали Увеличение Прибл. 0,94-кратное (для объектива 50 мм с диафрагмой f/1,4, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией –1,0 м-1) Точка фокуса видоискателя 18,5 мм (–1,0 м–1; от центральной поверхности линзы окуляра видоискателя) Диоптрийная настройка От -2 до +1 м-1 Фокусировочный экран Матовый экран BriteView Clear Matte Mark II типа В с рамками зоны АФ (возможно отображение сетки кадрирования) Зеркало Быстро-возвратного типа Диафрагма объектива Мгновенно-возвратного типа с электронным управлением Совместимые объективы Совместимость с объективами AF NIKKOR, включая объективы типа G, E и D (некоторые ограничения применимы к объективам PC), объективами AI-P NIKKOR и объективами AI без микропроцессора (только в режиме M). Объективы IX NIKKOR, объективы для фотокамеры F3AF и объективы без AI использовать нельзя. Электронный дальномер может использоваться с объективами, имеющими максимальную диафрагму f/5,6 или больше (электронный дальномер поддерживает одну центральную точку фокусировки с объективами, имеющими максимальную диафрагму f/8 или больше). Тип затвора Механический затвор с вертикальным ходом шторок и электронным управлением; электронный спуск передней шторки доступен в режиме съемки с подъемом зеркала Выдержка От 1/8000 до 30 с с шагом 1/3 или 1/2 EV, выдержка от руки, длительная выдержка, X250 Выдержка синхронизации X = 1/250 с; синхронизация с затвором при выдержке 1/320 с или длиннее (дальность действия вспышки уменьшается при выдержках от 1/320 до 1/250 с) Режимы съемки S (покадровый), CL (непрерывный низкоскоростной), CH (непрерывный высокоскоростной), Q (тихий спуск затвора), QC (тихий непрерывный спуск затвора), автоспуск, MUP (подъем зеркала) Скорость съемки до 8 кадров в секунду;

• CL: 1–7 кадров в секунду;

• CH: 8 кадров в секунду;

Примечание. Частота кадров указана в предположении, что установлены непрерывная следящая АФ, ручная экспозиция или автоматическая экспозиция с приоритетом выдержки, выдержка 1/250 с или короче, выбрано значение «Спуск» для пользовательской настройки a1 («Выбор приоритета для AF-C»), а для всех остальных настроек заданы значения по умолчанию. Автоспуск 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций с интервалом 0,5; 1; 2 или 3 с Режимы дистанционного управления Спуск с задержкой, быстрый спуск, подъем зеркала Замер экспозиции TTL-замер экспозиции с помощью датчика RGB с разрешением приблизительно 180 000 тыс. пикселей Метод замера экспозиции Матричный: 3D цветовой матричный замер III (с объективами типа G, E и D); цветовой матричный замер III (с другими объективами со встроенными микропроцессорами). Центровзвешенный: прибл. 75 % измерений приходится на круг диаметром 8 мм в центре кадра. Можно изменить диаметр круга на 6, 10 или 13 мм или применить взвешенное усреднение по всему кадру (объективы без микропроцессора используют круг диаметром 8 мм). Точечный: замер экспозиции в круге диаметром 3,5 мм (около 2,5 % кадра) с центром в выбранной точке фокусировки (в центральной точке фокусировки, если используется объектив без микропроцессора). Замер по ярким участкам: доступен с объективами типа G, E и D. Диапазон (100 единиц ISO, объектив со светосилой f/1,4, 20 °C) Матричный, центровзвешенный или замер экспозиции по ярким участкам: от 0 до 20 EV. Точечный замер: от 2 до 20 EV. Сопряжение с экспонометром Процессор Режим Автоматические режимы (авто; авто, вспышка выключена); сюжетные режимы («Портрет»; «Пейзаж»; «Ребенок»; «Спорт»; «Макро»; «Ночной портрет»; «Ночной пейзаж»; «Праздник/в помещении»; «Пляж/снег»; «Закат»; «Сумерки/рассвет»; «Портрет питомца»; «Свет от свечи»; «Цветение»; «Краски осени»; «Еда»); режимы спецэффектов («Ночное видение»; «Суперъяркие»; «Поп»; «Фотоиллюстрация»; «Эффект игрушечной камеры»; «Цветной эскиз»; «Эффект миниатюры»; «Выборочный цвет»; «Силуэт»; «Высокий ключ»; «Низкий ключ»); программный автоматический режим с гибкой программой (P); автоматический режим с приоритетом выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной режим (M); U1 (пользовательские настройки 1); U2 (пользовательские настройки 2) Коррекция экспозиции Возможность регулировки в диапазоне от –5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A, M, SCENE (Сюжет) и EFFECTS (Спецэффекты) Блокировка экспозиции Освещенность блокируется на измеренном значении Чувствительность ISO От −100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV. Также можно установить значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7 или 1 EV (эквивалент 50 единиц ISO) ниже чувствительности 100 единиц ISO либо значение приблизительно на 0,3; 0,5; 0,7; 1; 2; 3; 4 или 5 EV (эквивалент 1 640 000 единиц ISO) выше чувствительности 51 200 единиц ISO; имеется возможность автоматического управления чувствительностью ISO Активный D-Lighting Набор доступных для выбора значений: «Авто», «Сверхусиленный», «Усиленный», «Нормальный», «Умеренный» или «Выкл.» Автофокусировка Расширенный модуль автофокусировки Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II с определением фазы TTL, точной настройкой, 51 точкой фокусировки (включая 15 датчиков перекрестного типа; 1 датчик поддерживает диафрагму f/8) и вспомогательной подсветкой АФ (дальность действия прибл. 0,5–3 м) Диапазон срабатывания От -3 до +19 EV (100 единиц ISO при 20 °C) Привод объектива Непрерывная следящая АФ (AF-C); автоматический выбор режима AF-S/AF-C (AF-A); прогнозирующая следящая фокусировка включается автоматически в зависимости от состояния объекта; ручная фокусировка (M): возможно использование электронного дальномера Точки фокусировки 51; возможен выбор из 51 или 11 точек фокусировки Режим зоны АФ Одноточечная АФ, 9-, 21- или 51-точечная динамическая АФ, 3D слежение, групповая АФ, автоматический выбор зоны АФ Блокировка фокусировки Фокусировка блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая следящая АФ) или нажатием кнопки AE-L/AF-L (АЭ-Б/АФ-Б) Встроенная вспышка «Авто», «Портрет», «Ребенок», «Макро», «Ночной портрет», «Праздник/в помещении», «Портрет питомца», «Суперъяркие», «Поп», «Фотоиллюстрация», «Эффект игрушечной камеры»: автоматическая вспышка с автоматическим подъемом; режимы P, S, A, M, «Еда»: раскрывается вручную нажатием кнопки Ведущее число Прибл. 12; 12 при ручном режиме вспышки (м, 100 единиц ISO, 20 °C) Управление вспышкой TTL: управление вспышкой i-TTL с помощью датчика RGB с разрешением приблизительно 180 000 тыс. пикселей доступно со встроенной вспышкой; сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер используется при матричном и центровзвешенном замере экспозиции, а также при замере экспозиции по ярким участкам; стандартная заполняющая вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер — при точечном замере Режим вспышки Авто; автоматический режим с подавлением эффекта красных глаз; автоматическая медленная синхронизация; автоматическая медленная синхронизация с подавлением эффекта красных глаз; заполняющая вспышка; подавление эффекта красных глаз; медленная синхронизация; медленная синхронизация с подавлением эффекта красных глаз; медленная синхронизация по задней шторке; синхронизация по задней шторке; выключена; поддерживается автоматическая высокоскоростная синхронизация FP Коррекция вспышки От −3 до +1 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV Индикатор готовности вспышки Светится, если встроенная или дополнительная вспышка полностью заряжены; мигает после срабатывания вспышки на полную мощность Башмак для принадлежностей «Горячий» башмак стандарта ISO 518 с синхронизирующим контактом, контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором Система креативного освещения Nikon Управление вспышкой i-TTL, улучшенное беспроводное управление по радиоканалу, улучшенное беспроводное управление по оптическому каналу, моделирующий свет, блокировка FV, передача информации о цветовой температуре, автоматическая высокоскоростная синхронизация FP, вспомогательная подсветка АФ при автофокусировке с несколькими зонами Синхроконтакт Переходник синхроконтакта AS-15 (приобретается дополнительно) Баланс белого «Авто» (2 варианта), «Лампы накаливания», «Лампы дневного света» (7 вариантов), «Прямой солнечный свет», «Вспышка», «Облачно», «Тень», «Ручная настройка» (возможность хранения до 6 значений, в режиме Live view можно измерить точечный баланс белого), выбор цветовой температуры (2500–10 000 К); тонкая настройка доступна для всех значений Типы брекетинга «Экспозиция», «Вспышка», «Баланс белого», «Активный D-Lighting» (ADL) Live view — режимы Live view для фотографий, Live view для видеороликов Live view — привод объектива Автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AF-S); постоянная следящая АФ (AF-F); ручная фокусировка (M) Live view — режим зоны АФ АФ с приоритетом лица, широкая область АФ, нормальная область АФ, ведение объекта АФ Live view — автофокусировка АФ с функцией определения контраста в любой точке кадра (фотокамера выбирает точку фокусировки автоматически при выбранном режиме АФ с приоритетом лица или АФ с ведением объекта) Видеоролики — замер экспозиции Замер экспозиции TTL с помощью главной матрицы Видеоролики — метод замера экспозиции Матричный, центровзвешенный или замер по ярким участкам Видеоролики — размер кадра (в пикселях) и частота кадров 3840 x 2160 (4K UHD): 30p (прогрессивная), 25p, 24p; 1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p. Фактическая частота кадров для 60p, 50p, 30p, 25p и 24p составляет 59,94; 50; 29,97; 25 и 23,976 кадра в секунду соответственно; для всех размеров кадра поддерживается высокое качество изображения; обычное качество изображения поддерживается для всех размеров за исключением 3840 x 2160 Видеоролики — формат файла MOV, MP4 Видеоролики — сжатие H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding Видеоролики — формат записи звука Линейный PCM, AAC Видеоролики — устройство записи звука Встроенный стереомикрофон или внешний микрофон; предусмотрена возможность регулировки чувствительности Видеоролики — чувствительность ISO Режим M: автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 единиц ISO до Hi-5) с возможностью выбора верхнего предельного значения; ручной выбор чувствительности (от 100 до 51 200 единиц ISO с шагом 1/3 или 1/2 EV), также можно установить значение прибл. на 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 или 5 EV (эквивалент 1 640 000 единиц ISO) выше 51 200 единиц ISO Режимы P, S и A: автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 единиц ISO до Hi-5) с возможностью выбора верхнего предельного значения; режим «Ночное видение» (EFFECT): автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 единиц ISO до Hi-5). Другие режимы: автоматическое управление чувствительностью ISO (от 100 до 12 800 единиц ISO) Другие параметры Индексная маркировка, цейтраферная видеосъемка, электронное подавление вибраций Монитор Отклоняемый сенсорный ЖК-монитор TFT с диагональю 8 см, углом обзора 170°, практически стопроцентным покрытием кадра, ручной регулировкой яркости, включением и отключением экрана с помощью датчика видоискателя; прибл. 922 тыс. точек (VGA) Просмотр Полнокадровый просмотр и просмотр миниатюр (4, 9 или 72 изображения или в календарном формате) с увеличением при просмотре, увеличение с обрезкой при просмотре, просмотр видео, показ слайдов (снимков и/или видеороликов), отображение гистограммы, засветки, информация о снимке, отображение данных о местоположении, оценка снимков и автоматический поворот изображения USB Высокоскоростной USB с разъемом Micro-B; рекомендуется подключение к встроенному порту USB Выход HDMI Разъем HDMI типа C Аудиовход Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм; поддерживается питание при подключении) Аудиовыход Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм) Разъем(ы) для принадлежностей Беспроводные контроллеры дистанционного управления: WR-1, WR-R10 (приобретаются дополнительно). Кабель дистанционного управления: MC-DC2 (приобретается дополнительно). Устройство GPS: GP-1/GP-1A (приобретается дополнительно) Стандарты Wi-Fi (беспроводной локальной сети) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Максимальная выходная мощность: 8,4 дБм (ЭИИМ) Рабочая частота Wi-Fi (беспроводной локальной сети) 2412–2462 МГц (каналы 1–11) Безопасность Wi-Fi (беспроводной локальной сети) Проверка подлинности: открытая система, WPA2-PSK Стандарты Bluetooth Спецификация Bluetooth версии 4.1; дальность работы (прямая видимость): приблизительно 10 м без помех; дальность работы может изменяться в зависимости от уровня сигнала и наличия или отсутствия препятствий Поддерживаемые языки Английский, арабский, бенгальский, болгарский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, индонезийский, испанский, итальянский, китайский (упрощенное и традиционное письмо), корейский, маратхи, немецкий, нидерландский, норвежский, персидский, польский, португальский (португальский и бразильский вариант), румынский, русский, сербский, тайский, тамильский, телугу, турецкий, украинский, финский, французский, хинди, чешский, шведский, японский Батарея Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15a Сетевой блок питания Сетевой блок питания EH-5c; необходим разъем питания EP-5B (приобретается дополнительно) Штативное гнездо 1/4 дюйма (ISO 1222) Размеры (Ш x В x Д) Прибл. 135,5 x 104 x 72,5 мм Вес Прибл. 720 г с батареей и картой памяти, но без защитной крышки; прибл. 640 г (только корпус фотокамеры) Рабочая среда — температура Температура: от 0 до +40 °C Рабочая среда — влажность Не более 85 % (без конденсации) Принадлежности в комплекте поставки Резиновый наглазник DK-28, защитная крышка BF-1B, литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL15a (с защитной крышкой), зарядное устройство MH-25a (поставляется с сетевым переходником или сетевым шнуром, тип и форма которого зависят от страны или региона продажи), крышка окуляра DK-5, ремень фотокамеры AN-DC3 BK, USB-кабель E20

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