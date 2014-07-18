Уличная фотография: 5 способов подняться на новый уровень

огружение в мир уличной фотографии может стать невероятно ценным опытом для фотографов, которые стремятся запечатлеть подлинные эмоции и яркие моменты повседневной жизни. Этот жанр можно по праву назвать самым «искренним»: мы видим не позирующих моделей, а настоящих людей. Если вы уже отважились погрузиться в мир уличной фотографии и обладаете основными навыками съемки, эти ценные рекомендации помогут вам подняться на новый уровень.

Не бойтесь людей

Страх приблизиться к человеку со всем своим оборудованием – это проблема номер один среди начинающих уличных фотографов. И это действительно серьезная загвоздка, учитывая то, что сама идея уличной фотографии состоит в том, чтобы снимать окружающих людей. Совет довольно банален, но прост: попробуйте разобраться в том, чего именно вы боитесь. Думаете, люди начнут кричать на вас? Набросятся на вас? На практике это случается крайне редко. Не нужно быть психологом, чтобы вычислить в толпе опасного человека, который выглядит так, будто хочет отобрать вашу камеру или зарезать вас ножом (но все же будьте аккуратнее, никогда нельзя быть на 100% уверенным).

Есть всего два способа сделать кадр: вы можете спросить разрешения у своей потенциальной модели, или не спросить. Очень просто, правда? Очевидно, что в том случае, если вы получите разрешение, элемент неожиданности будет упущен, с м ни и искренние эмоции. С другой стороны, вы можете тщательнее выбрать ракурс и воссоздать тот самый момент. В любом случае, не нужно колебаться и бояться контакта с объектом съемки. В худшем случае на вас подозрительно посмотрят и откажутся сниматься. Но ведь это не помешает вам отправиться на поиски удачных кадров и более отзывчивых прохожих, правда?

Когда люди видят вашу камеру, они всего лишь хотят убедиться, что ваши намерения чисты. Если человек посмотрит на вас в тот момент, когда вы его снимаете, просто улыбнитесь ему и кивните – это очень простые позитивные сигналы. Ну а если вас спросят что-то в духе «почему вы решили меня сфотографировать?», будьте честными: скажите, что вам понравились его/ее волосы, одежда, улыбка. Улыбайтесь и восхищайтесь. Пусть люди рядом с вами чувствуют себя комфортно. Ваш страх и неловкость уйдут со временем.

Еще один полезный совет: сделайте себе хорошие визитки. Вы можете просто раздавать их тем, кто заметил, что стал частью вашего снимка. Во-первых, многие будут рады получить свою фотографию и обратятся к вам с просьбой выслать снимок. Во-вторых, это отличный способ привлечь новых клиентов и полезных людей к сотрудничеству.

Ловите нужный момент

Вряд ли вы заранее точно знаете, что именно получится запечатлеть на снимке. Но бесспорно, эмоции – огромная составляющая этого жанра. Всмотритесь в лица незнакомцев. Попробуйте поймать неподдельную радость. Или отражение трудностей жизни в морщинках возле глаз. Искренние чувства проявляются в самых простых вещах: в улыбке, задумчивом взгляде, неловком жесте.

Некоторые фотографы считают особенно интересными кадры с читающими людьми. А еще, попробуйте поискать контрастные сочетания костюмов и обстановки. Например, офисный работник в деловом костюме будет весьма интересно смотреться на фоне стены с граффити, а огромный татуированный бородач в милой романтичной кафешке. Ищите свою фишку.

Ждите нужный момент

Навык быстрого реагирования - один из ключевых в жанре уличной фотографии. Но умение ждать не менее важно. До этого мы говорили о том, как запечатлеть случайных прохожих в случайных местах. Но что если подойти к созданию снимка с другой стороны?

Потратьте время на поиски идеального места – это может быть чем-то примечательный участок оживленной улицы или красиво освещенная скамейка в парке. Найдите удачный ракурс и терпеливо ждите возможность снять какого-нибудь интересного персонажа на выбранном вами фоне. Если вы снимаете на оживленной улице, у вас будет весьма богатый выбор.

Берите крупный план

Огромное количество фотографий этого жанра сделаны с значительного расстояния. Либо фотограф использует телеобъектив или просто делает широкоугольный снимок. И тут мы вновь возвращаемся к страху подходить к людям. Но есть способ снять крупный план практически незаметно.

Подойдите близко к человеку, которого вы хотите снять, но сделайте вид, что вас больше интересует что-то сверху (это может быть древесный лист, облако, фасад здания – придумайте что-нибудь). Затем, когда будете опускать камеру вниз, у вас будет время снять крупный план. Не траться время на проверку каждого снимка, а сделайте сразу несколько – среди них может быть парочка действительно крутых.

Также можете сделать вид, что снимаете панораму. Но в этом случае нажимать затвор придется очень быстро.

Смиритесь с тем, что уличная фотография не может быть всегда идеальной

Ну и наконец, вы должны смириться с тем, что увлечение уличной фотографией неотделимо от необходимости пересматривать тонну неудачных снимков. Другие жанры не требует мгновенной реакции, и у вас всегда есть время настроить оборудование, создать композицию, подобрать нужных моделей. Уличная съемка, наротив, требует быстрых решений, чтобы не упустить тот самый, искренний момент, который может длиться буквально секунду. В результате снимки могут получиться размытыми, или вы можете не успеть сфокусироваться. Не переживайте. Вы можете получить технически несовершенные, но при этом максимально естественные отличные кадры.

И самое главное – получайте удовольствие от процесса. Ведь жизнь, как она есть, видна вам через объектив.

Источник: petapixel.com

Автор статьи и фотограф Michael Archambault

Перевод: Анна Дикарева

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