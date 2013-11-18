Тесты и первые впечатления от сравнения Profoto B2 Air TTL с Nikon SB900 / SB910, Paul C Buff Einstein 640, Profoto B1, Profoto D1

Генератор и 2 головы Profoto B2

В сентябре 2014 года представитель Profoto связался со мной по-поводу тестирования новой, компактной системы освещения. Сначала я думал, что они собирались показать мне обновленный ProFotoB1 с высокоскоростной синхронизацией и новые светоформирующие насадки для свадебных фотографов.

Но я был прав лишь наполовину.

Они действительно представили мне новый октабокс OCF Profoto 2 'octa Softbox (который я в настоящее время использую на каждой свадьбе). Но тем чего я не ожидал увидеть, стал новейший генератор B2 со встроенным аккумулятором и приемопередатчиком для системы AirTTL. После использования системы в течение 4 месяцев, я решил поделиться своими первыми впечатлениями.

Удобный кофр для переноски с ремнем на плечо, идет в комплекте с генератором ProFotoB2 AirTTL.

Характеристики

Мощность: 250 Дж

Длительность импульса: (t0.5): 1/1,000 - 1/9300, Freeze mode (t0.5): 1/1,000 - 1/15,000 сек

Время перезарядки: 1-3 сек ( Скоростной режим 20 импульсов в секунду)

Регулировка мощности: 9 f-stop (2.0-10.0 ; 1/256-1/1)нду)

Время работы аккумулятора: 220 - 50000 импульсов на полном заряде батареи

Моделирующий свет: Светодиод 9Вт (эквивалент 50Вт галоген)

Синхронизация: Air TTL

Количество подключаемых голов: 2

Размеры: 16 x 8 x 17 см

Вес: 1,6 кг

В течение последних 4 месяцев использования ProFotoB2 AirTTLя влюбился в эту систему. Возможно одновременное подключение двух генераторных голов.

Съемный литий-ионный аккумулятор.

Скорость перезарядки - приблизительно 1.5 секунды на полной мощности.

Высокоскоростная синхронизация (HSS) с Nikon и Canon.

Возможность совмещать в TTL режиме с ProFoto B1.

LED – светодиодный пилотный свет.

Супер легкий вес системы! Генератор весит меньше, чем Paul C Buff Vagabond. Голова генератора весит меньше, чем мой Nikon SB 800 с аккумуляторами.

Все мои старые вспышки теперь лежат без дела и собирают пыль. Система B2 Profoto - просто чертовски хороший свет! Для свадьбы и любой другой выездной съемки у меня есть ProFotoB2 AirTTL с 2"Octa Soft Box и сотовой решеткой 10 градусов (из комплекта ProFoto OCF GRID KIT), закрепленной прямо на генераторной голове.

Сравнение размера Profoto B2 и накамерных вспышек Nikon 910 / Nikon 900.

Сравнение Profoto B2 и Nikon SB900 / SB910.

Так как система B2 автономная (беспроводной пульт, позволяющий управлять светом как в ручном режиме так и в TTL) то вы имеете гораздо большую мощность при том же удобстве и гибкости системы. Учитывая большой ассортимент сфетоформирующих насадок и размер осветительной головы – остается только руководить ассистентом, подсказывая ему где стоять и под каким углом освещать объект съемки.

Съёмка с Profoto B2 и помощником в Восточной тюрьме штата. Филадельфии, штат Пенсильвания. Фото: Джин Смирнов

Сравнение Profoto B2 и Paul C Buff Einstein E640

Давайте просто рассмотрим факты. Einstein имеет большую мощность. Но Profoto B2 имеет некоторые очевидные преимущества по сравнению с Einstein E640. Во-первых, система ProFoto намного легче. Во-вторых, управление в Profoto B2 удобнее. Я больше не использовал Einstein, после того, как познакомился с Profoto B2. Я ни разу не столкнулся с ситуацией, когда B2 не хватало мощности. Голова генератора Profoto весит столько же, сколько ваша обычная накамерная вспышка с батарейками. Человек помогающий во время съемок, будет очень благодарен вам за столь легкий вес и удобство управления прибором ProFoto.

Сравнение размеров Profoto B2 и Einstein Vagabond Mini.

Сравнение Profoto B2 и Profoto B1.

B1 в два раза мощнее В2, что является преимуществом В1 над B2.

Я вижу, что большинство фотографов покупают D1 1000 Дж для студии, имея D1-500 Дж или Profoto B1. Я же рекомендую покупку B2 с 2 головами.

Есть много преимуществ в работе при использовании Profoto В2. Прежде всего это вес B1. Вы нуждаетесь в очень устойчивой стойке (Я люблю свой Журавль Manfrotto 420B ), чтобы безопасно поднять В1 на достаточную высоту. В тоже время при работе с B2 я использую стойку для освещения Manfrotto 5001B NANO STAND, когда моя помощница держит B1. Съемный аккумулятор встроен в генератор поэтому вес идеально распределяется когда снимать приходиться на ходу, держа прибор в руках .

Сравнение Profoto B2 и Profoto D1.

Если вы никогда не оставляйте студию и у вас есть много светоформирующих насадок, Profoto D1 500 Дж может быть лучшим решением. Если же вы любите снимать и на выезде, то преимущество B1 над D1 очевидно! Но в дороге B2 побеждает и B1.

Одной из лучших особенностей и, возможно наименее обсуждаемых является: LED – светодиодный моделирующий свет!

Как это удивительно - иметь супер легкий вес системы с источником яркого светодиодного моделирующего света! Светодиод светит также ярко, как Westcott Ice Light (который моя модель держит в правой руке). Как вы видите, свет теплый, сбалансированный и гораздо больше похож на солнечный, а не холодный дневной свет.

Profoto B2 LED пилотный свет и Westcott Ice Light на полной мощности.

Так для кого же сделана эта система ?

Я бы сказал, что это лучшее решение для портретных и свадебных фотографов. С этим комплектом легко путешествовать, и ProfotoB2 имеет достаточную мощность для большинства ситуаций. На съемке я почти всегда обходился одним источником света.

Курящие сигары в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Подходит ли Profoto B2 AirTTL для фотостудии?

Да, я использую B2 и в студии. Я заменил мои Paul C Buff Vagabond и Einstein 640 на ProFoto B2.

Правда, для использования в студии необходимо добавить в комплект пару удлинителей для генераторных голов (ProFoto B2 EXTENSION CABLE 3M), так как длина кабелей на головах B2 предназначена для удобства работы на выезде и поэтому они достаточно короткие. Для комфортной работы идеально иметь 2 генератора с двумя головами каждый, или дополнять комплект моноблоками Profoto D1 или B1. Преимуществом использования В2 в студии является способность мгновенного перемещения источника света во время съемки и выбора «на лету» необычных ракурсов и схем освещения, что способствует более творческому подходу к съемке.

Держатель Profoto Snoot с сотами OCF - 10, 20, и 30 градусов.

Но подождите... это еще не все!

Новая линейка насадок Profoto: OCF Lightshaping - специально для стробистов!

Это супер легкие сфетоформирующие насадки, специально созданные для B2. В Софтбоксах и октабоксах используется новое легкое переходное кольцо OCF Speedring и сотовые решетки для всех типов софтбоксов! Также совершенно новые сотовые решетки с адаптером прямо на генераторную голову. Мои любимые насадки: ProFoto OCF GRID KIT (10, 20 и 30 градусов) и Октабокс ProFoto OCF Softbox 2' Octa. Я использую октабокс 2 'для 90% фотографий с B2 на свадьбах. Октабокс ProFoto OCF Softbox 2' Octa является идеальным выбором для свадебных фотографов. Причиной стал, его идеальный размер, позволяющий при необходимости пройти через дверные проемы и оперативно передвигаться на свадьбах, при этом обеспечивать красивый и благородный свет.

Примеры реального применения Profoto B2:

Для съемки использовались: 2 головы Profoto B2; OCF Snoot для подсветки волос, а так же софтбокс ProFoto OCF Softbox 1,3x1,3' как основной источник света.

Филадельфия. Свадьба в снегу.

Для съемки использовались: Софтбокс ProFoto OCF Softbox 1,3x1,3' Softbox на Profoto B2.

Принстон, Нью Джерси. Зимняя свадьба. Генераторная голова Profoto B2 без насадок, расположенная на переднем сидении.

Для съемки использовались: Profoto B2 с OCF Octa SOFTBOX 2 '.

РежимAir TTL. Profoto B2 с ProFoto OCF Softbox 2' Octa.

Генераторная голова Profoto B2 без насадок, расположенная на на переднем сидении. Режим Air TTL.

Bodyscaping.

ProfotoB2 с 2 головами. Стрипбокс ProFoto OCF Softgrid 1x3' с 50 градусов сеткой ProFoto OCF Softgrid 1x3' и сотовая решетка OCFGrid 10 на 2-ой голове.

Сочетание Profoto B2 вспышки и пилотного света в течении 4 секунд. Сотовая решетка OCF Grid 10.

Сочетание Profoto B2 вспышки и пилотного света в течении 4 секунд. Сотовая решетка OCF Grid 10.

Сочетание Profoto B2 вспышки и пилотного света в течении 4 секунд. Сотовая решетка OCF Grid 10.

Источник: allebachphotography.com

Перевод: Никита Сергеев

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