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Волшебный сад на крошечном чердаке

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Уже в течение года портретный фотограф из Канады Даниэла Мэджик (Daniela Majic) работает над серией снимков под названием "Секретный сад" ("Secret Garden"). Она лично разрабатывает грандиозные костюмы моделей и возводит впечатляющие декорации на своем крошечном чердаке.
10.03.2015
Photonews

"Свой чердак я воспринимаю как арт-инсталляцию", рассказывает фотограф. "Каждый месяц я полностью изменяю все декорации, чтобы воплотить в жизнь новую идеи и создать неповторимые образы."

В начале Даниэла покрывает стены чердака яркими цветами и травами. Для создания декораций она использует только живые цветы и огромные шелковые полотна. Также она лично шьет костюмы, придумывает прически и макияж.

Пробуждение королевы

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Хранительница пчел

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Принцесса Глициния

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Мадам мотылёк

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Источник: petapixel.com

Перевод: Анна Дикарева




Комментарии /
Надежда Акулова /cornentik8 07.06.2015 в 12:14:09
0
Потрясающие работы.
Дополнительно /
Понравилось(1)
Анна Дикарева
/annadicareva


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