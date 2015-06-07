Волшебный сад на крошечном чердаке

же в течение года портретный фотограф из Канады Даниэла Мэджик (Daniela Majic) работает над серией снимков под названием "Секретный сад" ("Secret Garden"). Она лично разрабатывает грандиозные костюмы моделей и возводит впечатляющие декорации на своем крошечном чердаке.

"Свой чердак я воспринимаю как арт-инсталляцию", рассказывает фотограф. "Каждый месяц я полностью изменяю все декорации, чтобы воплотить в жизнь новую идеи и создать неповторимые образы."

В начале Даниэла покрывает стены чердака яркими цветами и травами. Для создания декораций она использует только живые цветы и огромные шелковые полотна. Также она лично шьет костюмы, придумывает прически и макияж.

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Источник: petapixel.com

Перевод: Анна Дикарева

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