Волшебный сад на крошечном чердаке

"Свой чердак я воспринимаю как арт-инсталляцию", рассказывает фотограф. "Каждый месяц я полностью изменяю все декорации, чтобы воплотить в жизнь новую идеи и создать неповторимые образы."
В начале Даниэла покрывает стены чердака яркими цветами и травами. Для создания декораций она использует только живые цветы и огромные шелковые полотна. Также она лично шьет костюмы, придумывает прически и макияж.
Пробуждение королевы
Рекомендуем вам также посмотреть красивое видео о создании этого образа:
Хранительница пчел
Рекомендуем вам также посмотреть красивое видео о создании этого образа:
Принцесса Глициния
Рекомендуем вам также посмотреть красивое видео о создании этого образа:
Мадам мотылёк
Рекомендуем вам также посмотреть красивое видео о создании этого образа:
Источник: petapixel.com
Перевод: Анна Дикарева