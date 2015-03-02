Путешествие в сказочную страну

сли кто-то скажет мне, что фотография – это не искусство, я покажу ему эти снимки.

Кажется, что Аня Стоян, автор этих снимков, имеет неисчерпаемый запас идей. Для Ани, которая работает под псевдонимом Анита Анти (Anita Anti), главное не просто запечатлеть красивых женщин, но передать на фотографиях особое настроение и атмосферу. Во время просмотра ее работ в нашем воображении оживают те далекие волшебные края, в которые мы стремились попасть во времена своего детства.

Анита Анти родилась на Украине, но сейчас живет в Нью-Йорке и позиционирует себя в качестве рекламного и портретного фотографа. Она не боится делиться своей техникой создания снимков: любой желающий может посетить ее мастер-классы. Также она ведет свой канал на YouTube, проводит уроки по Skype и создает альбом вконтакте. В нем она размещает свои портретные снимки до и после цифровой обработки.

Посмотрите на некоторые ее волшебные работы и не забудьте заглянуть на профили Ани в Facebook и Instagram. Там вы несомненно найдете ежедневную дозу вдохновения.

Видео со съемок:

Источник: www.diyphotography.net

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