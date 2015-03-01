Новый мировой рекорд: 100 световых шаров на одном кадре

нали ли вы, что существует мировой рекорд за самое большое количество световых шаров, запечатленных на одном снимке с длинной выдержкой? Рекорд был недавно установлен группой из 12-ти известных в своих кругах фотографов. Эти энтузиасты собрались вместе в середине прошлого года, чтобы уместить на одном кадре 200 светящихся шаров.

Команду фотографов вдохновил предыдущий рекордсмен Эндрю Уэллс (Andrew Wells) и его фотография "Сотня Световых Шаров":

Уэллс провел несколько недель в ожидании идеальных погодных условий. Четыре часа он настраивал фототехнику, и 34 минуты в одиночку накручивал световые шары.

В середине прошлого года, 19 июля, 12 выдающихся «фризлайтеров» собрались на широком поле в штате Вирджиния, чтобы побить рекорд Уэллса.

Команда исследует местность

Делает разметку для каждого светового шара

Для создания световых шаров использовалось специальное устройство

Команда практикует технику рисования светом

Пробный снимок с тремя световыми шарами

И, наконец, финальный кадр "200 Световых шаров":

Фотограф Деннис Кэлверт (Dennis Calvert), один из участников команды, рассказал, что фотография была официально признана книгой рекордов Гиннесса в качестве мировой рекорд.

С процессом съемки вы можете познакомиться на видеозаписи:

Источник: petapixel.com

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