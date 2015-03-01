Новый мировой рекорд: 100 световых шаров на одном кадре

Команду фотографов вдохновил предыдущий рекордсмен Эндрю Уэллс (Andrew Wells) и его фотография "Сотня Световых Шаров":
Уэллс провел несколько недель в ожидании идеальных погодных условий. Четыре часа он настраивал фототехнику, и 34 минуты в одиночку накручивал световые шары.
В середине прошлого года, 19 июля, 12 выдающихся «фризлайтеров» собрались на широком поле в штате Вирджиния, чтобы побить рекорд Уэллса.
Команда исследует местность
Делает разметку для каждого светового шара
Для создания световых шаров использовалось специальное устройство
Команда практикует технику рисования светом
Пробный снимок с тремя световыми шарами
И, наконец, финальный кадр "200 Световых шаров":
Фотограф Деннис Кэлверт (Dennis Calvert), один из участников команды, рассказал, что фотография была официально признана книгой рекордов Гиннесса в качестве мировой рекорд.
С процессом съемки вы можете познакомиться на видеозаписи:
Источник: petapixel.com