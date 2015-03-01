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Новый мировой рекорд: 100 световых шаров на одном кадре

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Знали ли вы, что существует мировой рекорд за самое большое количество световых шаров, запечатленных на одном снимке с длинной выдержкой? Рекорд был недавно установлен группой из 12-ти известных в своих кругах фотографов. Эти энтузиасты собрались вместе в середине прошлого года, чтобы уместить на одном кадре 200 светящихся шаров.
01.03.2015
Photonews

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Команду фотографов вдохновил предыдущий рекордсмен Эндрю Уэллс (Andrew Wells) и его фотография "Сотня Световых Шаров":

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Уэллс провел несколько недель в ожидании идеальных погодных условий. Четыре часа он настраивал фототехнику, и 34 минуты в одиночку накручивал световые шары.

В середине прошлого года, 19 июля, 12 выдающихся «фризлайтеров» собрались на широком поле в штате Вирджиния, чтобы побить рекорд Уэллса.

The team scouting out the field.

Команда исследует местность

Marking out positions for each of the orbs.

Делает разметку для каждого светового шара

The special rotating tool that was use to create each orb.

Для создания световых шаров использовалось специальное устройство

Practicing the light painting technique with special light orb tools.

Команда практикует технику рисования светом

A practice shot with three light orbs.

Пробный снимок с тремя световыми шарами

И, наконец, финальный кадр "200 Световых шаров":

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Фотограф Деннис Кэлверт (Dennis Calvert), один из участников команды, рассказал, что фотография была официально признана книгой рекордов Гиннесса в качестве мировой рекорд. 

С процессом съемки вы можете познакомиться на видеозаписи:

Источник: petapixel.com




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Анна Дикарева
/annadicareva


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